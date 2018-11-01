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01.11.2018 10:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Аппараты по продаже сим-карт установили в московском метро

Текст: Иван Пышечкин

Пассажиры московского метро могут покупать сим-карты, не выходя из подземки. Аппараты по их продаже уже работают на пяти станциях, еще столько же терминалов появится до конца ноября, сообщает сайт мэра Москвы.

Купить сим-карту с помощью автомата уже можно на станциях "Павелецкая", "Пушкинская", "Арбатская", "Комсомольская" и "Курская". Они установлены в вестибюлях у стоек "Живое общение". Для покупки пассажир должен приложить паспорт к сканирующему устройству, сфотографироваться с помощью камеры, встроенной в аппарат, и принять условия абонентского договора. Процесс приобретения карты занимает всего пару минут.

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До конца ноября еще аппараты также появятся станциях "Александровский сад", "Белорусская", "Киевская", "Парк культуры" и "Китай-город". Первое время у терминалов будут дежурить представители операторов, чтобы помочь пассажирам разобраться с работой системы.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, пока данный проект запущен при участии двух операторов связи, но другие операторы также могут к нему присоединиться. Если проект будет признан успешным, такие аппараты будут размещать и на других станциях московского метро.

Экономика Отрасли Связь Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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