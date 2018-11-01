В Саратове простились с журналистом НТВ

В четверг в Саратове проводили в последний путь корреспондента НТВ Никиту Развозжаева. Три дня назад молодой журналист погиб в Москве.

Как рассказала РИА Новости его коллега, присутствовавшая на траурной церемонии, похороны состоялись на новом Елшанском кладбище.

- Проститься с ним пришло много людей, среди них родные, близкие, друзья, журналисты ГТРК "Саратов" и других СМИ, - сказала собеседница агентства.

Никита Развозжаев родился 22 июля 1993 года в Саратове. По окончании Института журналистики Саратовского госуниверситета работал в ГТРК "Саратов", а с конца 2016 года был корреспондентом программы "Чрезвычайное происшествие" на НТВ.

Второго августа 2017 года во время прямого эфира из Парка Горького в День воздушно-десантных войск Развозжаев подвергся нападению нетрезвого мужчины, который прямо перед телекамерой ударил корреспондента кулаком в лицо. Как выяснилось позднее, дебошир не имел никакого отношения к ВДВ. Нападавший получил полтора года исправительных работ.

По факту смерти журналиста Следственным комитетом РФ ведется проверка.