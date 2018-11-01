На Кубани в зоне ЧС помощь медиков потребовалась 592 жителям

В пострадавших от паводка Туапсинском и Апшеронском районах Краснодарского края, а также Сочи медицинская помощь понадобилась 592 жителям. Об этом в четверг сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.

Как выяснилось, в настоящее время в больницах находятся 28 человек, помощь амбулаторно получили 560 подтопленцев.

Напомним, из-за обильных осадков оказались подтоплены 30 населенных пунктов региона.

В результате разгула стихии погибли шесть человек. По данному факту уже возбуждено несколько уголовных дел.