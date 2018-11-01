В Армении распустили парламент

Президент Армении Армен Саркисян распустил парламент. Политик подписал соответствующий указ после того, как местные депутаты повторно не смогли избрать премьер-министра страны.

На пост главы правительства претендовал только Никол Пашинян. Никто из потенциальных оппонентов не составил ему конкуренцию. Внеочередные выборы в законодательный орган страны назначены на 9 декабря. Впрочем, как пишут местные СМИ, нынешние депутаты продолжат работать до начала первой сессии нового состава парламента.

Примечательно, что попытка проголосовать за кандидатуру премьера была формальной. Так, представители фракции АРФ "Дашнакцутюн" и блока "Царукян" не приняли участие в голосовании. При этом воздержались 13 депутатов, "за" и "против" не высказался никто.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 октября подал в отставку для роспуска парламента. В этот же день президент страны Армен Саркисян принял отставку правительства. В первый раз парламент не утвердил Пашиняна в должности главы правительства 24 октября.