"Вседорожный" Lada Xray: Стала известна дата начала продаж

АвтоВАЗ объявил дату старта продаж "вседорожной" Lada Xray.

Первые "приподнятые" автомобили можно будет купить уже 3 ноября во всех дилерских центрах марки. Выход на рынок знаковой для бренда Lada модели сопровождается слоганом: "LADA. Новые горизонты".

"Начиная с 3 ноября, в дилерских центрах Lada по всей территории России будут организованы презентации Xray Cross, информацию о которых можно получить у дилера в своем регионе", - отмечает пресс-служба АвтоВАЗа.

Компактный хэтчбек повышенной проходимости отличается вседорожными атрибутами - с точки зрения дизайна и технической части. Xray Cross получил модный внешний вид, отличную управляемость, богатое оснащение, высокий уровень комфорта и проходимости.

Новая модификация Xray совместила в себе элементы конструкции платформы Lada B/C и B0. Спереди независимая подвеска (аналогична той, что на Vesta) со стойками McPherson, L-образные "вестовские" рычаги и стабилизаторы поперечной устойчивости, а на задней "логановская" полузависимая балка.

"Вседорожный" Xray имеет развитый пластиковый обвес по кругу, который защищает эмаль кузова на пересеченной местности, дорожный просвет в 215 мм за счет более длинных пружин и 17-дюймовые колеса с шинами Continental, а также расширенную колею, усиленный подрамник, задние дисковые тормоза, рейлинги и антенну-плавник на крыше.

Xray Cross оснащается "шайбой-селектором" Lada Ride Select со специальными настройками мотора и ESC. Система позволяет выбрать режим движения шасси для преодоления снега, песка и грязи, а также использовать спортивный режим для динамичного вождения.

Салон может похвастаться рулевой колонкой с электроусилителем, кожаным рулем, обогревом и регулировкой по вылету, а также обновленной комбинацией приборов, новыми передними сиденьями с развитой боковой поддержкой, центральным подлокотником, сзади находятся находятся USB-разъем для зарядки гаджетов, кнопки подогрева сидений и 12-вольтовая розетка.

На центральную консоль вынесены кнопки трехступенчатого подогрева передних сидений и стала доступна отдельная кнопка обогрева лобового стекла. Спинка переднего пассажирского сиденья складывается и вместе со спинкой заднего дивана образуют ровную площадку. Угол наклона спинки заднего дивана стал более вертикальным, что позволило сместить подушку на 25 мм назад, увеличив место для ног пассажиров.

Пока на Lada Xray Cross будет устанавливаться 1.8-литровый двигатель мощностью 122 л.с. работающий в паре с 5-ступенчатой механической КП. Полной привод не запланирован.

Для хэтчбека доступны три комплектации - Classic, Comfort и Luxe, плюс два пакета опций. Диапазон цен от 729 900 рублей до 888 900 рублей.

Напомним, премьера серийного экземпляра Lada Xray Cross состоялась в конце августа на Московском международном автосалоне. Концепт-версия была продемонстрирована на ММАС-2016. "РГ" одна из первых протестировала новый автомобиль АвтоВАЗа.