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Рубрика: Легковые авто

15 компаний подняли цены на автомобили в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

С 16 по 31 октября 2018 года 15 компаний изменили цены на машины в России. Некоторые автопроизводители переписали прайс-листы сразу нескольких моделей.

Как сообщает "Автостат", восемь моделей Kia (Ceed, Picanto, Rio X-Line, Rio, Soul, Optima, Sorento и Sorento Prime) прибавили в цене от 15 до 35 тысячи рублей. У чешской Skoda все автомобили подорожали (от 7 до 44 тысяч рублей) уже второй раз за месяц.

BMW объявила цены на новый седан 3-Series, в связи с чем минимальная цена на эту модель выросла на 33%. Обновленный Subaru Forester относительно предыдущего поколения стоит дороже на 3 - 5%.

Фото: Юрий Зубко / РГ
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Больше всех прибавил в цене фастбек Porsche Panamera. Модель подорожала на 25 - 246 тысячи рублей в зависимости от комплектации.

Ранее цены на свою продукцию изменили 33 компании.

Эксперты "РГ" предположили, что рост цен на автомобили продолжится. По их общему мнению, это связано не столько с валютными колебаниями, сколько с грядущим ростом НДС.;

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