Билл Гейтс отказался сотрудничать с саудовским фондом

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс отказался сотрудничать с саудовской благотворительной организацией.

Речь идет о фонде под названием Misk, который предоставлял гранты молодым людям для осуществления их инновационных проектов в сфере образования и устойчивого развития. Билл и его супруга Мелинда собирались пожертвовать на реализацию инициативы 5 миллионов долларов, но передумали.

Связано это с убийством в Турции 59-летнего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, пишет ТАСС. Работавший на The Washington Post репортер часто критиковал политику Эр- Рияда. Мужчина пропал 2 октября во время посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Президент Турции заявил, что убийство Хашкаджи было тщательно спланированным. Под следствием находятся 18 подданных королевства.