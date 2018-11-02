Contra Magazine: Израиль прекратил операции в Сирии из-за С-300

С момента происшествия с российским Ил-20 в израильских СМИ не появлялась информация об операциях военных еврейского государства на территории Сирии. Издание Contra Magazine отмечает, что Израиль напуган появлением в регионе российских зенитно-ракетных комплексов С-300.

По версии Contra Magazine, израильские ВВС прекратили атаки, а не просто не освещают свои действия в Сирии. Между тем израильские власти заявляют, что проводят военные операции после согласования с Россией.

Ранее министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби заявлял, что российские зенитно-ракетные комплексы С-300 не смогут помешать новейшим израильским самолетам. Между тем, по мнению сирийского военного эксперта, генерала в отставке Али Максуда, появление у Дамаска российских ЗРК С-300 изменит баланс сил в регионе и станет главным сдерживающим фактором для Израиля.

В рамках поставки системы С-300 Россия передала Сирии 49 единиц техники. Напомним, что находящиеся в Сирии системы являются глубокомодернизированными версиями С-300. Они прошли капитальный ремонт, полностью исправны и способны выполнять боевые задачи. Зенитно-ракетный комплекс С-300 способен перехватывать средства воздушного нападения на расстоянии свыше 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей.