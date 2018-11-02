Эксперт поддержал планы МВД отменить знак "Шипы"

В Федерации автовладельцев России прокомментировали планы МВД отменить знак "Шипы". Как рассказал RT вице-президент организации Дмитрий Клевцов, эта наклейка является пережитком советских времен, когда автомобили не были оборудованы современными системами торможения.

По его словам, изначально знак ввели для того, чтобы информировать сзади идущих водителей, что на этом автомобиле установлены шипы, у него может быть уменьшена дистанция торможения. При использовании современных технологий необходимости в таком предупреждении нет.

С Клевцовым согласен и главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников. Ранее "РГ" он заявил о том, что "многие автовладельцы выбирают фрикционную зимнюю резину, поэтому актуальность знака "Шипы" минимальна".

"Так что отказ от его использования выглядит очевидным", - отметил эксперт.