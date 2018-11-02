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02.11.2018 14:32
Рубрика: ПДД

Эксперт поддержал планы МВД отменить знак "Шипы"

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Федерации автовладельцев России прокомментировали планы МВД отменить знак "Шипы". Как рассказал RT вице-президент организации Дмитрий Клевцов, эта наклейка является пережитком советских времен, когда автомобили не были оборудованы современными системами торможения.

Фото: depositphotos.com
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По его словам, изначально знак ввели для того, чтобы информировать сзади идущих водителей, что на этом автомобиле установлены шипы, у него может быть уменьшена дистанция торможения. При использовании современных технологий необходимости в таком предупреждении нет.

С Клевцовым согласен и главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников. Ранее "РГ" он заявил о том, что "многие автовладельцы выбирают фрикционную зимнюю резину, поэтому актуальность знака "Шипы" минимальна".

"Так что отказ от его использования выглядит очевидным", - отметил эксперт.

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