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Рубрика: В мире

Радующихся первому снегу панд сняли на видео в КНР

На северо-востоке Китая отдыхающим удалось снять на видео, как панды радуются первому снегу. Большие черно-белые медведи играют с мячом, кувыркаются, грызут бамбук. Как отмечают авторы ролика, запись была сделана в павильоне рядом с горнолыжным курортом Ябули (находится в 200 километрах к востоку от Харбина - прим. "РГ").

Видео: Кокорин станцевал на пляже в костюме панды

В провинцию Хэйлунцзян панды Сыцзя и Юю приехали с юга КНР, где снег - большая редкость. Медвежата были очень взволнованы. После интенсивных осадков толщина снежного покрова в павильоне составила 20 сантиметров.

Как ранее писала "Российская газета", в заповедниках на юго-западе Китая туристам запретили фотографироваться с пандами. Штраф - тысяча юаней (примерно 150 долларов США). На такие меры пошли в связи с участившимися случаями контактов людей с животными. Последние могут подхватить инфекцию.

В мире Восточная Азия Китай РГ-Видео
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