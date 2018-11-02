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02.11.2018 13:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ярославский СК проверит факт избиения осужденных в Угличе

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославской области организована доследственная проверка по сообщению об избиениях в угличской ИК № 3.

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2 ноября фонд "Общественный вердикт" разместил на своей странице в соцсети информацию об очередном нарушении прав осужденных. В частности, по данным фонда, на факты избиения в указанном пенитенциарном учреждении, имевшие место в 2016 - 2018 годах, пожаловались четверо осужденных. Причем последний случай произошел совсем недавно - 24 октября.

- По сообщениям СМИ о нарушении прав осужденных в ИК № 3 Углича, в том числе связанном с систематическими избиениями, организована доследственная проверка, - сообщила официальный представитель следственного управления СК РФ по Ярославской области Кристина Гузовская.

Напомним, в середине октября аналогичную проверку по факту избиения заключенного следственные органы начали в рыбинском СИЗО № 2 "Софийка". О ее результатах пока ничего не известно.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область
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