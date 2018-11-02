Ярославский СК проверит факт избиения осужденных в Угличе

В Ярославской области организована доследственная проверка по сообщению об избиениях в угличской ИК № 3.

2 ноября фонд "Общественный вердикт" разместил на своей странице в соцсети информацию об очередном нарушении прав осужденных. В частности, по данным фонда, на факты избиения в указанном пенитенциарном учреждении, имевшие место в 2016 - 2018 годах, пожаловались четверо осужденных. Причем последний случай произошел совсем недавно - 24 октября.

- По сообщениям СМИ о нарушении прав осужденных в ИК № 3 Углича, в том числе связанном с систематическими избиениями, организована доследственная проверка, - сообщила официальный представитель следственного управления СК РФ по Ярославской области Кристина Гузовская.

Напомним, в середине октября аналогичную проверку по факту избиения заключенного следственные органы начали в рыбинском СИЗО № 2 "Софийка". О ее результатах пока ничего не известно.