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02.11.2018 12:28
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

Названы районы Москвы с самыми дешевыми машинами

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Цены на подержанные автомобили в Москве сильно разнятся в зависимости от района, где живет продавец. К таким выводам пришли аналитики портала Auto.ru, изучая объявления из разных столичных округов. Разница средних цен достигает 750 тысяч рублей.

Дороже всего в среднем автомобили стоят в центральных районах. Ожидаемо: Lada там не сыщешь днем с огнем. Самые продаваемые здесь марки - Mercedes, BMW и Volkswagen. И в среднем просят за них от 1,1 до 1,2 миллиона рублей. Дороже всего машины продают жители Хамовников, Арбата и Якиманки. Впрочем, ближе к Таганке средняя цена снижается до 808 тысяч рублей.

Фото: depositphotos.com
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Машины высокого ценового класса выставляют на продажу также и на западе, особенно в Раменках и Дорогомилове. Тут средние ценники перешагивают за миллионную отметку. В то же время самыми доступными предложениями отличился восток и северо-восточное Марфино, где хозяева в среднем просят за авто по 440 тысяч рублей.

Если взять картину в целом по городу, то чаще всего продаются и покупаются Volkswagen, Mercedes и BMW. Активно выставляют на продажу также Kia, Hyundai, Ford и Toyota. А вот объявления с Lada в Москве редки: эта марка попала в лидеры продаж лишь на юго-востоке.

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