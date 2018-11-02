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02.11.2018 14:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Физтех имени Иоффе: сто лет в авангарде науки

Фото: Анатолий Медведь
Текст, фото: Александр Емельяненков (Санкт-Петербург-Москва)
От опыта прошлого к проектам будущего - такой вектор в год 100-летнего юбилея задал себе коллектив Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе. Сегодня в его стенах проходит выездное заседание президиума Российской академии наук, а вчера здесь состоялось тожественное заседание Ученого совета ФТИ.

Чтобы поздравить питерский Физтех с вековой датой, обсудить с коллегами перспективные направления в современной физике и на стыке смежных с нею наук, в город на Неве съехались представители известных научных школ со всего мира. Многие из них с гордостью носят звание почетных членов Физтеха и ведут совместные исследования - в рамках двухстороннего научного сотрудничества и в международных проектах класса mega science.

В этот раз диплом и медаль Почетного члена ФТИ им. А.Ф. Иоффе вручили профессору Хироши Амано (Hiroshi Amano) из Университета Нагойя (Япония). Он известен тем, что еще в 1989 году вместе с коллегами по университету продемонстрировал первый светодиод на основе нитрида галлия (GaN) со слоем p-типа проводимости. В 1992 году была опубликована их статья о создании первого светодиода на основе GaN с гомогенным p-n-переходом. Такой светодиод излучал свет в ультрафиолетовом и синем спектральном диапазонах.

Фото: depositphotos.com
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Спустя два десятилетия, в 2014 году, Хироши Амано и его соотечественники Сюдзи Накамура и Исаму Акасаки удостоились Нобелевской премии по физике за изобретение эффективных синих светодиодов, на основе которых были созданы яркие и при этом энергосберегающие источники белого света.

Хироши Амано стал почетным членом Физтеха не только из общего уважения к его научным заслугам. Профессор из Нагойя и научный коллектив, которым он руководит, плодотворно сотрудничают с Центром физики наногетероструктур ФТИ во главе с Петром Копьевым. Что нашло отражение и в докладе, который господин Амано сделал на Ученом совете Физтеха.

С лабораторией фотоэлектрических преобразователей Физтеха (ее возглавляет доктор наук Вячеслав Андреев) плотно сотрудничает известный ученый и специалист в области солнечных элементов Вебер Айке (Weber Eicke) из Германии. Он стал почетным членом ФТИ еще в 2009 году.

Совместные исследования с уже упомянутым Центром физики наногетероструктур ведут и французские коллеги. О том, как развивается такое сотрудничество и в чем его особая ценность, корреспонденту "РГ" в Париже рассказал недавно Анри Мариетт (Henri Mariette), работающий в научном центре Institut NEEl в Гренобле.

Фото: depositphotos.com
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На большую междисциплинарную конференцию "Передовые рубежи физики XXI века и ФТИ им. А.Ф. Иоффе", которая была приурочена к 100-летнему юбилею альма-матер советской физики, представили свои доклады и те наши соотечественники, что сейчас по разным причинам живут и работают за рубежом - во Франции, Германии, государствах Балтии, Казахстане.

В нынешних условиях это дорого стоит. Как заметил при нашей встрече в Петербурге академик, член президиума РАН Геннадий Месяц (и директор Физического института им. Лебедева в недавнем прошлом), коллектив Физтеха сумел выстоять в трудные для российской науки 1990-е - начало 2000-х годов и достойно держится сегодня.

А надо ли говорить, что московский ФИАН и питерский (ленинградский) ФТИ всегда очень пристально и не без ревности следили за успехами друг друга. В прошлом и на рубеже нынешнего столетия козырными аргументами в таком негласном состязании были Нобелевские премии, присужденные их сотрудникам.

Сегодня делить эти награды между Питером и Москвой не будем, а приведем слова академика Жореса Алферова, удостоенного Нобелевской премии по физике в 2000 году:

"Физтех дал стране замечательные кадры. Я как-то шутливо сказал, что если кадры для Манхэттенского проекта в США дал Гитлер (потому что большинство физиков европейских убежало от Гитлера в Америку), то в нашей стране это были кадры, вышедшие из стен Физтеха. В значительной степени благодаря им мы решили проблему атомной бомбы, а потом, между прочим, раньше американцев создали водородную…

А.Ф. Иоффе был пионером исследований полупроводников, и если бы не необходимость создания атомного оружия, то открытие транзисторов могло произойти в нашей стране. И современная электроника - а в ней микроэлектроника и наноэлектроника - это то направление, которое использует самые современные достижения физики, рождает и развивает технологии, определяющие развитие мировой научно-технологической цивилизации. На этом направлении нам нужно утверждать себя".

Полный текст полемической статьи академика Ж.И. Алферова ("И все-таки, почему социализм?" - "РГ", 02.10.2018) доступен здесь.

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