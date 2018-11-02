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02.11.2018 16:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Врачи рассказали о состоянии раненного при ЧП на доке в Заполярье

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

Состояние одного из рабочих 82-го судоремонтного завода, который пострадал при аварийном затоплении дока ПД-50, остается тяжелым. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Мурманской области.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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- Его состояние стабильно тяжелое, без ухудшений, - подчеркнули в региональном минздраве.

Как сообщалось ранее, при аварии пострадали четверо рабочих, двое из них были доставлены с травмами и переохлаждением в больницу, еще двоим госпитализация не потребовалась. Также при аварии без вести пропал механик дока. Его поисками занимаются около 100 человек, в числе которых спасатели и водолазы Северного флота.

По словам председателя комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимира Гусева, в зону поиска включены новые районы Кольского залива. Водолазы СФ обследуют дно залива с оборудованием для подводного поиска, спасатели ведут поиск вдоль береговой линии.

Акваторию осматривают с лодок и с помощью беспилотных летательных аппаратов. На отдельных этапах работ в поисках участвуют сотрудники Арктического комплексного аварийно-спасательного центра. Поиски будут продолжаться до наступления темноты.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск
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