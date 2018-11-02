Новые артефакты позволят Керчи считаться самым древним городом РФ

Последние археологические раскопки в Керчи подтвердили право самого восточного города полуострова претендовать на статус самого старого города Российской Федерации. Об этом по итогам совещания в Симферополе с участием вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец заявил глава РК Сергей Аксенов.

- Мы обсудили последние раскопки в Керчи, где обнаружены уникальные религиозные строения IV-V веков до нашей эры и много древних артефактов возрастом более 2,5 тысячи лет, - уточнил Аксенов. - Это дает Керчи право претендовать на звание самого старого города России. Это также может послужить привлечению потока туристов и увеличению поступлений доходов в бюджет Республики Крым и муниципальных образований.

Также Аксенов отметил, что на полуострове до сих пор еще не изучены порядка 2,5 тысячи памятников архитектуры и археологии, которые еще только предстоит открыть и впоследствии сделать объектами посещения туристами. Ольга Голодец заявила о намерении поддержать новые археологические раскопки на полуострове.

Ранее в античном городище Мирмекий археологи Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа нашли мраморную статую весом около 110 килограммов, которая относится к эллинистической эпохе, III-I веку до нашей эры. Город Боспорского царства Мирмекий был основан греками-ионийцами в VI веке до нашей эры.

В 2016 году ученые уже доказали, что Керчь вправе получить статус самого древнего города России. Институт археологии Российской академии наук и Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина сделали такой вывод на основании найденных во время раскопок артефактов.