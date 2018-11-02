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Рубрика: В мире

США выразили надежду на пребывание Турции в НАТО

Госсекретарь США Майк Помпео признался, что США надеются на то, что Турция не выйдет из НАТО. И подчеркнул, что для Анкары Вашингтон "является лучшим партнером", чем Тегеран.

"Это будет неудачно для НАТО, это будет неудачно для Вашингтона, и я думаю, что это будет еще более неудачно для народа Турции", - цитирует Помпео The Washington Examiner. Госсекретарь предложил Турции двигаться в направлении "более тесных взаимоотношений с Соединенными Штатами, Европой и НАТО", добавив, что отношения Вашингтона и Анкары в настоящее время переживают сложный период.

Помпео: США могут снять с Турции некоторые санкции

"Турция может стать бастионом, который будет препятствовать тому, чтобы Соединенным Штатам угрожали террористы в регионе", - подытожил Помпео.

Отношения Вашингтона и Анкары заметно обострились. США приняли решение о повышении пошлин на импорт алюминия и стали из Турции в размере 20 и 50 процентов соответственно. Администрация "наказала" союзника за задержание в 2016 году пастора Эндрю Брансона, обвиняемого турецкими властями в подрывной деятельности. Объявление о санкциях обвалило курс турецкой лиры, которая потеряла с начала года почти 50 процентов своей стоимости.

СМИ: Трамп хотел закрыть посольство США в Турции

Эрдоган обвинил США в "ударе в спину". "Мы вместе являемся членами НАТО, но вы пытаетесь нанести своему стратегическому партнеру удар в спину", - отметил он.

Напомним, 12 октября Брансон, ранее обвиненный в соучастии в попытке госпереворота в Турции, был освобожден по решению турецкого суда. Он вернулся в США, где был принят Дональдом Трампом и даже помолился вместе с ним в Белом доме.

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