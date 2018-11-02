Всемирный банк улучшил прогноз по росту белорусской экономики

Положительная динамика устойчивого восстановления белорусской экономики, наметившаяся в прошлом году, сохранила эту тенденцию и в 2018 году. Об этом свидетельствуют, в том числе, оценки Всемирного банка, который улучшил прогноз по росту белорусской экономики в текущем году до 3,4%.

Эти данные содержатся в презентации очередного Экономического обзора Всемирного банка для РБ, передает сегодня БЕЛТА. Правда, по мнению экспертного сообщества, время для успокоения еще не наступило. "Необходимы дальнейшие структурные изменения для повышения внешней конкурентоспособности, чтобы преобразовать нынешнее цикличное восстановление в структурный рост", - уточняют авторы обзора.

Всемирный банк не исключает, что ежегодные темпы экономического роста в республике в будущем могут и замедлиться до 2-2,5% в 2019-2020 годах, поскольку текущее восстановление темпов роста основано на циклических факторах. По мнению их экспертов, риски для среднесрочного экономического прогноза для РБ представляет ряд внешних и внутренних факторов. Основным вызовом для достижения стабильного и устойчивого развития, по мнению внешних наблюдателей, "остается размер государственного долга республики". Кроме того, финансисты утверждают, что ситуация в белорусской экономике будет в значительной степени зависеть от внешнего спроса со стороны России и мировых цен на сырьевые товары.

К внутренним рискам эксперты относят и замедленные темпы осуществления необходимых преобразований в реальном секторе и возврат к политике поддержки внутреннего спроса. Минимизировать эти риски эксперты предлагают путем "принятия системных мер, таких как создание действенной системы регулирования плохих займов для снижения уровня проблемных активов в масштабах всей экономики". Главная же задача состоит в том, чтобы "преобразовать нынешнее циклическое восстановление экономики в структурный устойчивый рост", - считают в Всемирном банке. Долгосрочный рост, по их мнению, зависит и от "эффективности распределения ресурсов, простоты ведения бизнеса и наличия стимулов для инвестиций".