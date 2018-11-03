При досрочной оплате взносов дачники получат скидку

Дачники, досрочно уплатившие взносы, могут получить скидку, установленную правлением и общим собранием. Такая система, как рассказали "Российской газете" в Союзе дачников Подмосковья, уже активно внедряется в садоводческих и огороднических товариществах Московской области.

"Почему вовремя сдают взносы не более 50 процентов владельцев участков? Потому что нет персональной финансовой ответственности. Люди не боятся годами копить долги, так как максимум, что можно потом прибавить к задолженности - это пени по ключевой ставке рефинансирования Центробанка. Набегают совсем небольшие суммы. Но ведь членские взносы - это не только зарплата председателя. Это вовремя убранный зимой снег, хорошие дороги в поселке, вывезенный мусор и так далее", - поясняет первый заместитель председателя Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он также напомнил, что по вступающему в силу с 1 января 2019 года закону платить взносы будут в равных условиях как члены товарищества, так и индивидуальные владельцы земельных участков садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).

Но как побудить владельцев участков заплатить взносы? Некоторые СНТ пытались применять к должникам различные санкции: от штрафов до отключения электроэнергии. "Это незаконно, - говорит исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев. - У правления СНТ нет полномочий по наложению каких-либо штрафов. А вот оказать социальную поддержку добросовестным дачникам (в виде льгот) правление может".

Как это работает? На общем собрании утверждается решение, что, например, размер ежегодного платежа с одного участка составляет 14 тысяч рублей сроком оплаты до 1 августа. Но владельцы участков, оплатившие взносы до 1 июля, получат скидку в 2 тысячи рублей.

"Важным условием при этом также является отсутствие у дачника задолженности за предыдущие периоды, - уточняет Мезенцев. - Если все заплатят вовремя, то бюджет будет выполнен на 100 процентов, и товарищество получит необходимую сумму для выполнения всех решений общего собрания. А если поступят дополнительные деньги от должников, это будет экономия бюджета следующего года". При такой поощрительной системе, добавляет Мезенцев, также возможно применение так называемых натуральных взаимозачетов: по согласованию с правлением и в пределах утвержденной приходно-расходной сметы дачники могут "сброситься" и закупить для товарищества необходимые материалы.

"Например, для дороги общего пользования нужно закупить 60 кубометров асфальтной крошки. Пять членов товарищества по согласованию с правлением привозят этот материал за наличный расчет и получают на эту сумму льготу по взносам. Вот это и есть система натуральных взаимозачетов. Законодательством она не запрещена", - подчеркивает Федор Мезенцев.

По его словам, к концу 2018 года более 60 СНТ в Московской области применили систему предоставления льгот, в результате чего собираемость взносов вовремя выросла до 85 процентов.

"По рекомендации Союза дачников Подмосковья мы в этом году попробовали утвердить смету с применением льгот и получили лучший в истории нашего товарищества результат по сбору взносов - 90 процентов оплачено вовремя", - делится опытом Людмила Ларькина, председатель товарищества Дмитровского городского округа Московской области.