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03.11.2018 15:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд продлил задержание подростку, подозреваемому в изготовлении бомбы

Текст: Владислав Куликов
Суд в Москве продлил на трое суток задержание подростку, подозреваемому в изготовлении самодельной бомбы. Школьник остается во временном изоляторе, вопрос о его аресте и, соответственно, переводе в СИЗО отложен.

"Постановлением Пресненского районного суда города Москвы срок задержания подозреваемого продлен на 72 часа, то есть до 14:50 мск 6 ноября 2018 года", - сообщил ТАСС пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Напомним, правоохранительные органы обнаружили в квартире на северо-западе Москвы, где жил 14-летний школьник, самодельное взрывное устройство. Есть подозрение, что подросток готовил теракт в ближайшие дни. В отношении задержанного Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 222.1. УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") и части 3 статьи 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств").

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Уголовная ответственность по данным статьям наступает с 14 лет. Они предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Однако несовершеннолетнему нельзя назначить срок больше, чем 10 лет, так что это максимальное наказание, которое грозит подростку.

По данным СМИ, в ходе прошедших накануне обысков по месту жительства подростка на улице Свободы в Москве было обнаружено самодельное взрывное устройство и его элементы. Также следователи изъяли ноутбук, флеш-карты, телефоны и блокноты "с рукописной продукцией".

По версии следствия, у школьника могли быть соучастники. В квартире подростка работали сотрудники Центра "Э" МВД по противодействию экстремизму, взрывотехники ФСБ, а также сотрудники службы по защите конституционного строя ФСБ. Помимо подростка в отдел полиции для дачи показаний была доставлена его мать.

На 14-летнего москвича вышли в ходе расследования уголовного дела о теракте 17-летнего анархиста в здании ФСБ в Архангельске. По неофициальным данным, архангельский подрывник звонил московскому восьмикласснику перед взрывом. Так оперативники и вычислили школьника.

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