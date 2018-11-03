Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с поездом на Кубани

В больнице остаются три человека, пострадавших в результате утреннего ДТП на Кубани с участием пассажирского поезда и КамАЗа.

Один из пострадавших в тяжелом состоянии, еще двое средней степени тяжести, сообщили "РГ" в Тимашевской районной больнице.

Напомним, инцидент произошел в субботу примерно в четыре часа утра между станциями Тимашевская и Ведмидовка. Грузовик, груженный песком, пытался проскочить через переезд на запрещающий знак светофора, но не успел, и его сбил пассажирский поезд.

В момент аварии в поезде находились 650 пассажиров,18 получили травмы, трое из них - машинист и его помощник, а также водитель грузовика были госпитализированы. По факту ДТП сотрудники южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку. Транспортная прокуратура Краснодарского края также выясняет все обстоятельства ЧП.