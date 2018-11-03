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03.11.2018 15:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с поездом на Кубани

Текст: Роман Кияшко (Краснодарский край)

В больнице остаются три человека, пострадавших в результате утреннего ДТП на Кубани с участием пассажирского поезда и КамАЗа.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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Один из пострадавших в тяжелом состоянии, еще двое средней степени тяжести, сообщили "РГ" в Тимашевской районной больнице.

Напомним, инцидент произошел в субботу примерно в четыре часа утра между станциями Тимашевская и Ведмидовка. Грузовик, груженный песком, пытался проскочить через переезд на запрещающий знак светофора, но не успел, и его сбил пассажирский поезд.

В момент аварии в поезде находились 650 пассажиров,18 получили травмы, трое из них - машинист и его помощник, а также водитель грузовика были госпитализированы. По факту ДТП сотрудники южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку. Транспортная прокуратура Краснодарского края также выясняет все обстоятельства ЧП.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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