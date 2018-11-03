Ставки по вкладам в крупных российских банках достигли максимума

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках России в октябре превысила 7 процентов. Это самый высокий показатель с января.Такие данные опубликовал Центробанк.

Для своих расчетов он использует информацию о процентных ставках в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. Как пишет "Коммерсант", в первой декаде октября максимальная процентная ставка по вкладам в рублях составляла 6,8 процента, во второй - 7,01 процента, а в третьей - 7,03 процента. Самая маленькая цифра зафиксирована в мае этого года - 6,2%.

Отметим, что в конце лета и в начале осени наблюдался отток средств физических лиц с банковских вкладов. В середине сентября Центробанк впервые с 2014 года объявил о повышении ключевой ставки на 0,25 п.п. - до 7,5%.