В России стартуют продажи "вседорожного" Lada Xray

3 ноября во всех дилерских центрах Lada стартуют продажи "вседорожного" Xray Cross.

Пока автомобиль предложат только с одним двигателем 1,8 литра и мощностью 122 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической КП.

Для приподнятого хэтчбека доступны три комплектации - Classic, Comfort и Luxe, плюс два пакета опций. Диапазон цен от 729 900 рублей до 888 900 рублей.

"Вседорожный" Xray отличается увеличенным со 195 до 215 мм клиренсом, задними дисковыми тормозами, усиленным подрамником силового агрегата, пластиковым обвесом.

Передняя подвеска - независимая со стойками McPherson, L-образными "вестовскими" рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости, на задней применена "логановская" полузависимая балка.

Но главное нововведение - селектор режимов движения Lada Ride Select, в котором предложены на выбор зимний режим работы ESC, режим движения по песку, Sport-режим для АМТ, отключение ESC и кнопка включения обычного режима ESC.

В новом автомобиле увеличили пространство для пассажиров заднего сиденья, появился обогрев руля, сделали регулировку рулевого колеса по вылету, разработали новые передние сиденья с развитой боковой поддержкой.

"РГ" одна из первых протестировала новинку АвтоВАЗа. Вы можете ознакомиться с нашим материалом.