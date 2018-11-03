Новости

На выборах губернатора в Приморье не будет кандидата от КПРФ 07:57
В УПЦ назвали сюрреализмом слова Константинополя о церкви на Украине 07:39
Хейли раскритиковала ООН за резолюцию по Кубе 07:33
Twitter удалил тысячи аккаунтов за призывы бойкотировать выборы в США 07:10
Во Флориде увеличилось число жертв стрельбы в студии йоги 06:47
Британец получил срок за письмо с угрозами в адрес Терезы Мэй 06:26
США восстановят все снятые в 2015 году санкции против Ирана 06:22
Один из японских островов ушел под воду 05:30
Трамп: Быть в браке со мной не так уж и легко 05:05
Пилот мотодельтаплана пострадал во время крушения под Волгоградом 04:32
Автобус с детьми попал в ДТП в Колумбии 04:24
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,7 04:01
Президент США с супругой досрочно проголосовали на выборах в Конгресс 03:48
Во Флориде четыре человека ранены в результате стрельбы в студии йоги 03:10
Трамп пожелал удачи задержанному за драку актеру Алеку Болдуину 02:37
США и Турция взаимно отменили санкции в отношении министров 02:13
Эрдоган: Приказ убить Хашкаджи исходил от руководства Саудовской Аравии 01:30
Священник повредил десять надгробий на кладбище в Харькове 01:24
Перевозчики потребовали блокировки сервиса BlaBlaCar 01:00
Дело судмедэксперта по делу "мальчика из Балашихи" не вернут прокурору 00:44
Очередная подозрительная посылка была отправлена миллиардеру Стейеру 00:32
Путин не планирует встречи в Париже в "нормандском формате" 00:15
В США отмечены неполадки у машин для голосования на выборах 00:13
Женский ЧМ по шахматам в Ханты-Мансийске объявлен открытым 02.11.2018
Нурмагомедов – Мейвезеру: Где же ты? 02.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Сколько россияне переплачивают за жилье
Сколько россияне переплачивают за жилье
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
03.11.2018 07:39
Рубрика: В мире

В УПЦ назвали сюрреализмом слова Константинополя о церкви на Украине

Представляющий интересы Константинополя архиепископ Тельмесоса Иов заявил, что Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) "с канонической точки зрения" больше не существует.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
РПЦ: Святые Лавры принадлежат законной Украинской церкви, ее имя - тоже

Агентство "Интерфакс" напоминает, что 11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве. Кроме того, он объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. По словам Иова, архиереи теперь должны ждать указаний Константинополя по поводу своего дальнейшего функционирования.

Заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич отметил, что заявления представителей Константинополя похожи на " какой-то канонический сюрреализм".

А председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент предположил, что Иов не знаком с текстом Евангелия, поскольку там главой церкви называется не начальник, а тот, кто для всех является слугой.

"Он, скорее всего, плохо учился в богословской школе и не знает прописных истин, которые известны даже маленьким деткам в воскресной школе", - подчеркнул Климент. Он также напомнил, что самого Константинополя и Византийской империи не существует уже более 500 лет. Из всего этого следует, что законы Византийской церкви недействительны и УПЦ МП не подчиняется Константинополю.

В мире экс-СССР Украина Общество Религия Вопрос автокефалии на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Ставки по вкладам в крупных российских банках достигли максимума
Ушаков рассказал о формате встреч Путина и Трампа
В УПЦ назвали сюрреализмом слова Константинополя о церкви на Украине
США восстановят все снятые в 2015 году санкции против Ирана
Рогозин озвучил новую версию появления дыры в обшивке "Союза"