В УПЦ назвали сюрреализмом слова Константинополя о церкви на Украине

Представляющий интересы Константинополя архиепископ Тельмесоса Иов заявил, что Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) "с канонической точки зрения" больше не существует.

Агентство "Интерфакс" напоминает, что 11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве. Кроме того, он объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. По словам Иова, архиереи теперь должны ждать указаний Константинополя по поводу своего дальнейшего функционирования.

Заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич отметил, что заявления представителей Константинополя похожи на " какой-то канонический сюрреализм".

А председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент предположил, что Иов не знаком с текстом Евангелия, поскольку там главой церкви называется не начальник, а тот, кто для всех является слугой.

"Он, скорее всего, плохо учился в богословской школе и не знает прописных истин, которые известны даже маленьким деткам в воскресной школе", - подчеркнул Климент. Он также напомнил, что самого Константинополя и Византийской империи не существует уже более 500 лет. Из всего этого следует, что законы Византийской церкви недействительны и УПЦ МП не подчиняется Константинополю.