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Рубрика: Легковые авто

Автомобили с автоматической трансмиссией заняли 56% рынка России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Юрий Зубко/ РГ Фото: Юрий Зубко/ РГ
Фото: Юрий Зубко/ РГ

За первые девять месяцев текущего года в России было продано 678 тысяч новых машин с АКПП, что составляет примерно 56% от общего объема рынка. Эта цифра является рекордной за все время.

Как отмечают эксперты агентства "Автостат", рыночная доля машин с "автоматом" в России продолжает расти и уже третий год подряд превышает 50%. При этом к автоматической трансмиссии аналитики относят как классические "автоматы", так и "роботы", вариаторы и т.п.

Фото: Юрий Зубко / РГ
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Если сравнивать с показателями прошлого года, то с января по сентябрь в процентном соотношении доля машин на "автомате" увеличилась на 2%, что доказывает стабильный рост рынка.

Кстати, в 3-м квартале 2018 года россияне приобрели в кредит 205,6 тысячи легковых автомобилей. Это всего лишь на 0,5% больше, чем за тот же период прошлого года. 

А ранее стало известно, что 15 компаний подняли цены на автомобили в России. Эксперты "РГ" предположили, что рост цен на автомобили продолжится. По их общему мнению, это связано не столько с валютными колебаниями, сколько с грядущим ростом НДС.

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#автомобили