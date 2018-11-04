Генерал НАТО пожаловался на трудности в случае войны с Россией

Генерал-лейтенант штаба НАТО Ян Брукс дал прогноз развитию событий в Европе в случае начала вооруженного конфликта с Россией. Он отметил, что государства-участники альянса столкнутся с рядом серьезных стратегических проблем.

По его словам, членам военного блока придется решать серьезные проблемы, связанные с транспортировкой боевой техники и солдат. "Я бы сказал, что, с военной точки зрения, передвижения войск недостаточно быстрые", - цитирует генерала Defense News. Брукс отметил, что НАТО предстоит проделать "очень много работы".

В НАТО неоднократно обращали внимание на проблемы логистического характера, существующие в альянсе. Вашингтон планирует разместить транспортные средства военного назначения на территории Венгрии. Речь идет о 50 единицах тяжелой военной техники, в том числе четырех танках Abrams.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен признался, что Россия в случае войны с Украиной победила бы за несколько дней.

В мае этого года совет Россия - НАТО провел в Брюсселе первое с осени 2017 года заседание на уровне послов. Представители России и стран альянса обсудили ситуацию на Украине, снижение рисков конфронтации и повышение прозрачности военных учений в Европе. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в последнее время неоднократно заявлял о заинтересованности в контактах с РФ.

Отметим, что стартовавшие 25 октября учения НАТО являются самыми масштабными за 16 лет. В них участвуют сухопутные войска, авиация и флот 29 стран атлантического блока. Свои контингенты направили нейтральные Швеция и Финляндия. Всего в маневрах задействовано 53 тысячи солдат и офицеров, более 250 самолетов и вертолетов, более 65 морских кораблей и судов, а также свыше 10 тысяч единиц бронетехники и транспорта.