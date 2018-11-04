Киев арестовал судно с украинским экипажем в ответ на российские санкции

Арестованное киевскими властями в Мариуполе судно не имело к России практически никакого отношения. Как пишут местные СМИ, сухогруз принадлежит голландской компании и ходит под флагом Либерии, его экипаж оказался преимущественно украинским, а груз предназначался для бельгийской компании. На борту находился лишь один россиянин - второй помощник капитана.

Журналисты не понимают, как эти шаги могут нанести какой-либо ущерб России или ДНР, где, по данным генпрокуратуры Украины, был произведен металл, обнаруженный на борту судна. Предполагается, что сухогруз будет в скором времени освобожден, чтобы не поднимать еще больший шум.

Напомним, 1 ноября генпрокурор Украины отчитался, что в порту Мариуполя было арестовано свыше 3 тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината. Этот шаг он назвал ответом на российские контрсанкции в отношении Украины и пообещал, что все причастные будут привлечены к ответственности по статье о финансировании терроризма.

Ранее в тот же день глава российского кабмина Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, тем самым реализовав указ президента России Владимира Путина "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ". Введенные Москвой санкции коснулись 322 украинских граждан и 68 компаний. Среди физлиц - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной рады, крупные предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных компаний.

Постановление правительства стало ответом на ограничения со стороны Киева. В мае украинские власти расширили санкции в отношении российских юридических и физических лиц, а также продлили действие ограничений, введенных в предыдущие годы.