Меланья Трамп упрекнула демократов и СМИ в дискредитации главы США

Первая леди США Меланья Трамп обвинила демократов и СМИ в дискредитации американского лидера Дональда Трампа за счет "распространения фейковых новостей и ложных обвинений". Супруга президента Соединенных Штатов призвала американское общество остановить недоброжелателей хозяина Белого дома.

Мельнья Трамп добавила, что просит американцев по всей стране лично выразить поддержу главе государства и помочь доказать на выборах в Конгресс США, что его обвинители ошибаются, передает NBC News. "Это битва, которую мы должны выиграть вместе", - подытожила первая леди.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья уже досрочно проголосовали на выборах в Конгресс. Чета Трампов отдала свои голоса еще несколько недель назад в штате Нью-Йорк, в котором Дональд и Меланья зарегистрированы как избиратели.

Напомним, шестого ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Будут переизбраны все депутаты палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, а также губернаторы 39 штатов и территорий. Досрочно уже проголосовали около 24,7 миллиона человек.

Сейчас контроль над обеими палатами удерживает пропрезидентская республиканская партия, что облегчало реализацию реформ, предлагаемых главой государства, и позволяло во многих вопросах просто игнорировать мнение оппозиции. Если демократам удастся взять контроль хотя бы над одной из палат, Белому дому придется проявлять больше гибкости и чаще искать компромиссы.