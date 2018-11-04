В Москве 4 ноября открылась выставка "музейного единства"

В День народного единства в "Манеже" открылась выставка "музейного единства" "Сокровища музеев России". 280 самых ценных экспонатов из 50 музеев со всей страны и одного монастыря (Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря) покажут истинную красоту и мощь национального изобразительного искусства.

Первыми посетителями выставки стали президент России Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Владимир Путин выразил уверенность, что эта выставка поспособствует популяризации лучших произведений отечественного изобразительного искусства.

Патриарх Кирилл по случаю праздника возглавил торжественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля.

"У нас должны быть одни и те же нравственные и духовные ценности, и тогда народ наш будет един, даже принадлежа к различным религиям", - цитирует обращение Святейшего Владыки к верующим ТАСС. - Очень важно, чтобы был фундамент в виде общих ценностей, общей нравственной системы, которая бы воспитывала, формировала народ и влияла бы на политику государства".

Патриарх Кирилл надеется, что россияне смогут пройти исторические испытания, выпадающие на долю и Церкви, и государства, и народа, "достойно сохраняя веру".

Выставка "Сокровища музеев России" будет открыта для посетителей до 25 ноября. Россияне и гости столицы смогут увидеть настоящие шедевры мирового уровня, среди которых работы Алексея Венецианова, Исаака Левитана, Валентина Серова, Карла Брюллова, Бориса Кустодиева, Ореста Кипренского, Михаила Нестерова.

Экспозиция начинается с икон XVI века и закачивается лучшими образцами искусства 70-80-х годов двадцатого столетия.

Как ранее признался автор идеи выставки, председатель Патриаршего совета по культуре, наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря митрополит Тихон, организаторам пришлось проехать более 145 тысяч километров, чтобы создать эту уникальную экспозицию.