Как вылечить Lada Xray от "детских болезней"

Lada Xray встал на конвейер завода в Тольятти в декабре 2015 года, старт продаж состоялся в феврале 2016 года. За без малого три года на рынке автомобиль показал себя как практичный, комфортный и надежный. В то же время у владельцев накопились и претензии, которые вазовские инженеры - надо отдать им должное - старались и стараются учесть при каждом плановом и внеплановом обновлении.

На вторичном рынке Xray выставлен на продажу в большом количестве. Цены на "вторичке" начинаются с 480 000 рублей и заканчиваются на отметке 770 000 рублей. А новый автомобиль можно взять за 579 000 рублей. Как видите, вазовский бестселлер с годами не сильно теряет в цене, что можно занести в список его преимуществ.

Одним из важнейших достоинств высокого хэтчбека АвтоВАЗа является использование проверенной платформы B0 альянса Renault/Nissan, минимизировавшей количество "детских болезней" этой модели. А отличием в ходовой части в сравнении с соплатформенными Renault Sandero/Sandero Stepway являются заметно более жесткие настройки упругих элементов подвески.

Что ждать от двигателей

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

На старте продаж автомобиль предлагался с линейкой из трех бензиновых моторов - начальным вазовским 1,6-литровым 106-стильным агрегатом, ниссановским 1,6-литровым 110-сильным двигателем HR16 и старшей 1,8-литровой 122-сильной силовой установкой, созданной на базе начального 1,6-литрового 106-сильного агрегата путем увеличения хода поршня с 75,6 до 84,0 мм.

С июня 2016 года ниссановский 1,6-литровый двигатель HR16 для Xray не предлагается, и моторная гамма, соответственно, ужалась до двух отечественных агрегатов.

Тем не менее тот, кто успел приобрести Lada Xray с японским двигателем, сделал правильный и своевременный выбор. Связка 1,6-литрового 110-сильного мотора и японской 5-ступенчатой "механики" Renault - наиболее сбалансированная и надежная.

Не стоит ждать сюрпризов также и от альянса начального 1,6-литрового 106-сильного двигателя (он базируется на неизмененном блоке ветерана ВАЗ 21083 и проверен на очень большом числе вазовских моделей) и 5-ступенчатой "механики" Renault JR5-518. А вот с вазовским "роботом" AMT начальный мотор не агрегатируется. Поскольку газораспределительный механизм здесь имеет ременный привод, на форумах можно наткнуться даже не на жалобы, а скорее на опасения, что в случае обрыва ремня поршни "встретятся" с клапанами, что чревато капитальным ремонтом силового агрегата.

Хорошая новость для владельцев, купивших Lada Xray после июля 2018 года. На такие машины уже устанавливаются так называемые "безвтыковые" поршни компании Federal Mogul. При обрыве ремня ГРМ клапаны в таких моторах не "втыкаются" в поршни, в днищах которых на этот случай предусмотрены специальные проточки. А вот для старшего 1,8-литрового мотора беспроблемная шатунно-поршневая группа Federal Mogul, увы, пока не положена, потому следует внимательнее следить за состоянием ремня ГРМ и по возможности менять его заблаговременно.

Владельцы машин с 1,8-литровыми агрегатами должны также знать, что этот мотор хорошо себя зарекомендовал еще во время работы на мелкосерийной версии седана Priora (Lada Premier), он имеет передовые технологии (в частности, систему электронного регулирования фаз газораспределения VVT) и выпускается на новой современной производственной линии. "Детские болезни", правда, и здесь имели место. Так, первые партии машин с таким мотором отличались повышенным масляным аппетитом, что было связано с некорректной работой стержней клапанов и маслосъемных колпачков. Эта проблема была решена вазовскими инженерами примерно через год после старта продаж Xray. Сейчас расход топлива соответствует вазовским нормативам для этого мотора и не превышает 0,7 л на 1 000 км пробега.

Механика и "робот" AMT

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Клиенты, остановившие выбор на наиболее мощных и тяговитых 1,8-литровых версиях Xray, могут выбирать между 5-ступенчатой "механикой" Renault JR5-523 и вазовским 5-ступенчатым "роботом" AMT, сконструированным на основе 5-ступенчатой вазовской "механики" с добавлением актуаторов компании ZF.

Усиленная французская механическая коробка Renault JR5-523 в сравнении с Renault JR5-518 переваривает больший крутящий момент, оснащается увеличенным диском сцепления Valeo и отличается, соответственно, высокой надежностью.

Нет серьезных проблем также с роботизированной трансмиссией, поскольку немецкие электроприводы ZF отличаются высоким ресурсом и беспроблемной работой. Именно они де-факто продлевают жизнь сцеплению и синхронизаторам.Также с течением времени вазовцы почти излечили эту коробку от такой болезни, как рывки и задержки при смене передач. Для этого был внедрен ведомый диск сцепления нового образца, обеспечивший автомобилю более комфортный ход.

Однако ожидается также и новая порция улучшений. В самое ближайшее время АвтоВАЗ представит для "робота" AMT свежую версию софта, что обеспечит роботизированной коробке максимально быструю смену передач (по сообщениям, время переключений сократится сразу на 30%). Кроме того, произойдут изменения, уже задействованные на "роботах" AMT семейства Vesta: появится так называемый "ползучий" режим, когда можно начинать движение, просто отпустив педаль тормоза, а также зимний режим, позволяющий стартовать со второй передачи и минимизирующий пробуксовку.

Подвеска

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Ходовая часть Lada Xray отличается простотой и надежностью. Она ведет родословную от неубиваемой подвески Renault Logan в ее "приподнятом" варианте (для исполнения Ranault Sandero Stepway), что обеспечило вазовскому хэтчбеку внушительный клиренс 195 мм (c 16-дюймовыми колесами).

Передняя подвеска Xray- это классический McPherson, причем большая часть узлов здесь унифицирована с соплатформенными автомобилями Renault. Амортизаторы Xray тем не менее оригинальные (газовые элементы американской компании Tenecco), пружины немецкой компании Mubea, а стабилизатор поперечной устойчивости входит в оснащение всех комплектаций автомобиля. Благодаря этому ходовая отрабатывает неровности заметно жестче, чем таковая у "одноклассников" Renault, однако управляемость российского хэтчбека при этом поострее, а боковые крены уменьшены.

В плане ремонтопригодности, однако, есть досадные минусы. Главным отличием Xray от семейства Sandero/Logan является то, что шаровые опоры здесь не прессуются в рычаг, а приклепываются к нему в трех точках. Соответственно, для замены шаровых придется их либо срезать, либо менять в сборе с рычагами. А ходят шаровые на разбитых дорогах, увы, не очень долго - могут начать стучать уже через 30 000 км. Понятно, что замена этого узла обойдется дороже, чем в "аналогах" Renault. Невелик ресурс также и буферов хода сжатия, объединенных с пыльником. При регулярной езде по проселку и разбитым дорогам это узел проживет не более 30 000 км. Зато все остальное в передней подвеске Xray вопросов не вызывает.

Задняя подвеска Lada Xray с полузависимой упругой балкой (играет роль торсиона) - пружинная с телескопическими амортизаторами двухстороннего действия. И здесь, увы, была выявлена "детская болезнь", связанная с использованием некачественных комплектующих. У машин, выпущенных с ноября 2017 года по июнь 2018 года, поворотные кулаки отлиты не из высокопрочного, а из обычного чугуна. Читай, ресурс этого узла заметно снижен. Хорошая новость состоит в том, что если ваш Xray выпущен в вышеназванный период, АвтоВАЗ проведет замену поворотных кулаков бесплатно. Что же касается американских амортизаторов на обеих осях, их ресурс достаточно велик. Если вы не ездите по разбитому асфальту каждый день, то как минимум 100 000 км амортизаторы отработают.

Система стабилизации и прочие нюансы

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

На что еще следует обратить внимание потенциальному покупателю? Ему следует знать, что на первых Xray "приборка" включалась только при включении внешнего освещения, в остальных случаях оставаясь темной и плохо читаемой.

У современных Xray подсветка спидометра и тахометра включается автоматически при запуске мотора, одновременно с дневными ходовыми огнями. Такая модернизация была проведена всего через полтора месяца после начала продаж модели. Так что если обнаружили в своем Xray такой "темный" щиток приборов, требуйте модернизации (активации функции автоматической подсветки приборов) у дилеров.

Еще одна "ахиллесова" пята Xray первого года выпуска - неотключаемая система стабилизации, которая душила двигатель на скользких и рыхлых поверхностях и в особенности на подъемах. Эта проблема была решена в октябре 2016 года, когда модель стали комплектовать клавишей деактивации ESP, смонтированной в нижней части центральной консоли. С ее нажатием система стабилизации (а точнее входящая в ее состав антипробуксовочная система) отключается на скорости до 50 км/ч. Соответственно, преодолевать скользкие и рыхлые участки дороги стало куда легче.

Еще одна проблема, относящаяся к машинам из первых партий, связана с бракованными расширительными бачками системы охлаждения двигателя. Как оказалось, дело было в пробке бачка, которая некорректно сбрасывала избыточное давление, бачок в результате давал трещину. АвтоВАЗ объявил в свое время сервисную компанию замене этого элемента. Однако многие владельцы решили проблему самостоятельно... использовав пробки расширительного бачка от машин семейства Renault Sandero.

Кроме того, через несколько месяцев после начала производства была изменена конструкция уплотнителя задних дверей, и пороги теперь пачкаются не так сильно, как раньше, а шумоизоляция была оптимизирована применением подкрылков из нетканого материала. Наконец, в старших комплектациях хэтчбек с 2016 года можно приобрести с 17-дюймовыми колесными дисками и, соответственно, низкопрофильной резиной. Это новшество обеспечило 8-миллиметровую прибавку к дорожному просвету (203 мм)! Однако тем, кто эксплуатирует автомобиль по большей части на плохих дорогах, мы такой вариант не рекомендуем, поскольку и без того не оптимальная плавность хода пострадает в еще большем мере.