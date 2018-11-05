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05.11.2018 16:45
Рубрика: Власть

Косачев прокомментировал санкции США против Ирана

Санкции Вашингтона против Тегерана являются инструментом давления на все международное сообщество. Об этом заявил российский сенатор Константин Косачев.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Фото: Сергей Куксин/РГ Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Фото: Сергей Куксин/РГ
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Фото: Сергей Куксин/РГ

Президент США Дональд Трамп в мае объявил о выходе страны из ядерной сделки по Ирана. Глава Белого дома пообещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые. Первая часть рестрикций возобновила действие 7 августа. Оставшиеся санкции, в том числе против нефтяного сектора ИРИ, вступили в силу 5 ноября.

В Иране на фоне ужесточения санкций США начались военные учения

"В данном случае санкции - инструмент давления даже не столько на Иран, сколько на все международное сообщество, - приводит ТАСС слова председателя комитета Совета Федерации по международным делам. - Это демонстрация пренебрежения резолюциями Совета Безопасности ООН и собственных претензий США применять экономическую силу избирательно, то есть только против собственных противников и не распространяя ее на собственных союзников".

"Иными словами, это позиция, вмещающая в себя одновременно и "нам закон не писан", и "своим все, врагам закон", и "что хочу, то и ворочу", - отметил глава международного комитета Совфеда.

Косачев подчеркнул, что если международное сообщество не заблокирует такую линию поведения, "предстоит жить в совершенно другом мире своеволия и безрассудства". "Крайне опасная тенденция, и Иран - только одна из мишеней", - сказал он.

Между тем

Иран готов сесть за стол переговоров с США при условии уважения Вашингтоном своих международных обязательств. С таким заявлением выступил президент ИРИ Хасан Роухани. "Если американцы будут выполнять свои обязательства, тогда мы поговорим. У нас с этим нет проблем. Если противоположная сторона будет верна своим словам, выполнять договоренности, то в этом случае нет никаких препятствий для диалога", - сказал Роухани.

 

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Санкции против Ирана
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