Косачев прокомментировал санкции США против Ирана

Санкции Вашингтона против Тегерана являются инструментом давления на все международное сообщество. Об этом заявил российский сенатор Константин Косачев.

Президент США Дональд Трамп в мае объявил о выходе страны из ядерной сделки по Ирана. Глава Белого дома пообещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые. Первая часть рестрикций возобновила действие 7 августа. Оставшиеся санкции, в том числе против нефтяного сектора ИРИ, вступили в силу 5 ноября.

"В данном случае санкции - инструмент давления даже не столько на Иран, сколько на все международное сообщество, - приводит ТАСС слова председателя комитета Совета Федерации по международным делам. - Это демонстрация пренебрежения резолюциями Совета Безопасности ООН и собственных претензий США применять экономическую силу избирательно, то есть только против собственных противников и не распространяя ее на собственных союзников".

"Иными словами, это позиция, вмещающая в себя одновременно и "нам закон не писан", и "своим все, врагам закон", и "что хочу, то и ворочу", - отметил глава международного комитета Совфеда.

Косачев подчеркнул, что если международное сообщество не заблокирует такую линию поведения, "предстоит жить в совершенно другом мире своеволия и безрассудства". "Крайне опасная тенденция, и Иран - только одна из мишеней", - сказал он.

Между тем



Иран готов сесть за стол переговоров с США при условии уважения Вашингтоном своих международных обязательств. С таким заявлением выступил президент ИРИ Хасан Роухани. "Если американцы будут выполнять свои обязательства, тогда мы поговорим. У нас с этим нет проблем. Если противоположная сторона будет верна своим словам, выполнять договоренности, то в этом случае нет никаких препятствий для диалога", - сказал Роухани.



