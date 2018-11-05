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05.11.2018 15:07
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Живой комикс "Спасти супербелку" показали в Воронеже

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Оригинальный спектакль по книге Кейт ДиКамилло "Флора и Одиссей" удивил публику IV фестиваля "Маршак". Герои действовали то в 3D, то на страницах комикса, создаваемого художниками прямо на сцене. А зрители могли прочесть их мысли в "пузырьках"-бабблах над головой.

Произведения ДиКамилло, ставшие бестселлерами во многих странах мира, в России неплохо знают благодаря переводчице Ольге Варшавер. Самая известная история этого автора - про кролика Эдварда - уже не раз ставилась в театре. Так, воронежцы видели версии МХТ имени Чехова и РАМТа. Теперь пришло время познакомиться со сказкой "Флора и Одиссей", которую режиссер Екатерина Корабельник перенесла на сцену под названием "Спасти супербелку". Спектакль создан компанией "Артслэнд" в московском театре "Центр драматургии и режиссуры".

Фото: Андрей Парфенов/РГ
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История о девочке Флорабелле в чем-то близка многим подросткам, склонным убегать в мир фантазий от будничных тягот. Родители в разводе, красотка-мама целыми днями выстукивает на пишущей машинке любовные романы, папу считают тюфяком и неудачником (хотя у него просто большое доброе сердце), приятелей нет, да и вообще - чему радоваться, когда у тебя такое безумное имя. Девочка объявляет себя прирожденным циником и целыми днями читает комиксы для начинающих детективов, особенно рубрику "Грозящие нам ужасы".

Однажды в квартиру случайно попадает бельчонок, которого мама Флоры хочет убить лопатой и закопать в лесу. Но девочка обнаруживает у него сверхъестественные способности, они вместе проходят череду приключений. В итоге родители мирятся, мама находит с дочкой общий язык, странноватый мальчишка-сосед оказывается вполне себе надежным другом, а имя Флорабелла ("прекрасный цветок") для него звучит как музыка.

Фото: Андрей Парфенов/РГ
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Подростки у ДиКамилло порой изъясняются нарочито сухим и мудреным языком, потому что презирают всякую лирику и "патоку". Они жаждут действовать! Но в глубине души, конечно, не прочь "упасть в объятия", "залиться слезами счастья" и пририсовать где-нибудь сердечки розовым фломастером. У Екатерины Корабельник персонажи живут прямо внутри комикса - динамичного, визуально резкого, без лишних сантиментов (в баббл много слов и не влезет).

Картинки для видео, сидя сбоку сцены, составляют участники проекта Mediaskazki - в технике перекладки и режиме реального времени. Листы с нужными фонами, вырезанную из картона супербелку и других героев двигают под камерой. А живые артисты "встраиваются" в проекцию сами.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж IV детский театральный фестиваль МАРШАК РГ-Фото Россия. Это надо видеть
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