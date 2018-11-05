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05.11.2018 16:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госдуме предложили нейтрализовать стрельбы ВСУ у Крыма с помощью РЭБ

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Госдуме РФ предложили нейтрализовать все украинские ракетные стрельбы вблизи границ Крыма с помощью современных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Как считает депутат парламента от Республики Крым Руслан Бальбек, использование российскими военными "мягкой силы" превратит агрессивных генералов ВСУ в посмешище.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Крыму ракетные учения Украины сравнили с комариным писком

- Забота о безопасности воздушного пространства полуострова вынуждает продумать создание помех во время украинских ракетных учений вблизи границ Крыма, - заявил РИА Новости Бальбек. - Уверен, что будет абсолютно правильным шагом на все украинские заявления о проведении ракетных учений вблизи Крыма - продемонстрировать, что такое постановка помех и радиоэлектронная борьба для защиты российских воздушных границ.

Бальбек считает, что использование технологий РЭБ быстро собьет спесь украинских милитаристов.

- Уверен, после провальных стрельб они отойдут вглубь материка, чтобы не выглядеть посмешищем в глазах крымчан и всего мира. Таким образом, мы покажем, что такое мягкая сила в российском исполнении, - резюмировал Бальбек.

Напомним, в первые дни ноября в Херсонской области Украины прошли стрельбы из ЗРК "Бук-М1" и С-300. По версии секретаря СНБО Александра Турчинова, тем самым ВСУ отрабатывали систему противовоздушной обороны. В Крыму эти учения сравнили с комариным писком.

Ранее Минобороны России разместило новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Самарканд" в в 13 стратегических регионах страны.

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