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05.11.2018 15:40
Рубрика: В мире

СМИ сообщили о новом авиаударе коалиции США по Сирии

Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийскому городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. По данным агентства SANA, в результате инцидента погибли по меньшей мере трое детей.

Фото: Владислав Белогруд / РИА Новости
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Известно, что коалиция использовала снаряды с запрещенным международными конвенциями белым фосфором. Других подробностей ЧП пока нет.

Отметим, что коалиция во главе с США регулярно наносит авиаудары по Сирии. 2 ноября жертвами авианалета стали не менее 15 мирных жителей Хаджина.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о разгроме боевиков в Сирии. По словам главы военного ведомства, всего уничтожено более 87,5 тысячи боевиков, освобождено 1411 населенных пунктов и более 95 процентов территории страны.
 

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