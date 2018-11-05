СМИ сообщили о новом авиаударе коалиции США по Сирии

Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийскому городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. По данным агентства SANA, в результате инцидента погибли по меньшей мере трое детей.

Известно, что коалиция использовала снаряды с запрещенным международными конвенциями белым фосфором. Других подробностей ЧП пока нет.

Отметим, что коалиция во главе с США регулярно наносит авиаудары по Сирии. 2 ноября жертвами авианалета стали не менее 15 мирных жителей Хаджина.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о разгроме боевиков в Сирии. По словам главы военного ведомства, всего уничтожено более 87,5 тысячи боевиков, освобождено 1411 населенных пунктов и более 95 процентов территории страны.

