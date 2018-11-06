Facebook заблокировал десятки аккаунтов накануне выборов в США

Служба кибербезопасности соцсети Facebook объявила, что по просьбе властей США заблокировала десятки аккаунтов, вызывавших подозрение накануне промежуточных выборов в Конгресс 6 ноября. При этом компания не подтверждает, что заблокированные страницы как-то связаны с "российским следом", который ищут в Вашингтоне. Об этом говорится в специальном заявлении Facebook.

В компании сообщают, что в воскресенье вечером к ней обратились представители правоохранительных органов США по поводу некой "активности онлайн, которая была недавно зафиксирована и, по их мнению, могла быть связана с зарубежными акторами". В результате "собственного расследования" администраторы заблокировали 30 аккаунтов в Facebook и еще 85 - в Instagram.

"Сейчас мы более детально их изучаем", - говорится в заявлении.

При этом только часть "инстаграмных" постов была посвящена политическим дебатам, некоторые вообще специализировались на новостях шоу-бизнеса. Facebook обещает держать аудиторию в курсе происходящего. Между тем руководители силовых и разведывательных структур США накануне признали, что пытались найти следы российского вмешательства в электоральную систему страны в преддверии 6 ноября, но так их и не обнаружили.