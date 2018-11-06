Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Названы регионы с самым дорогим и дешевым дизтопливом 11:03
Популярность каршеринга в Москве выросла в три раза 11:00
Шипы или "липучка": Какую зимнюю резину покупают российские водители 09:00
ФНС и ФАС займутся внеплановыми проверками независимых АЗС 08:38
06.11.2018 10:12
Рубрика: Легковые авто

Иномарки обошлись россиянам в 1,5 трлн рублей

Текст: Юрий Зубко
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

За январь-сентябрь 2018 года в России было продано 945 тысяч новых иномарок. На их покупку наши граждане потратили 1,5 трлн рублей.

Как информирует "Автостат", первенство по продажам удерживает корейская Kia - 205,5 млрд рублей за отчетный период.

На втором месте находится японская Toyota (189,3 млрд рублей), а замыкает тройку лидеров корейский Hyundai с показателем 146,9 млрд рублей.

Фото: Пресс-служба Porsche.
Porsche за миллион: Cтоит ли покупать десятилетний Cayenne

Далее расположились Mercedes-Benz (118,7 млрд рублей) и Volkswagen (101,2 млрд рублей).

Доля иномарок в общем объеме продаж автомобилей в России составляет 78%, а вот что касается денег, то на иномарки приходится почти 90% всего рынка. Это происходит из-за того, что средняя стоимость иномарок чуть выше отечественных автомобилей.

Ранее сообщалось, что в 2017 году российские автомобилисты купили бензина и дизельного топлива на 3,15 трлн рублей - это порядка 83 млрд литров. В 2018 году объем денежных средств, которые россияне потратят на топливо, превысит 3,4 трлн рублей.

Зачем покупать юбилейную "Буханку" за 760 тысяч рублей
Volvo XC40: Кому понравится европейский автомобиль года
#автомобили #Toyota #Volkswagen #Hyundai