Иномарки обошлись россиянам в 1,5 трлн рублей

За январь-сентябрь 2018 года в России было продано 945 тысяч новых иномарок. На их покупку наши граждане потратили 1,5 трлн рублей.

Как информирует "Автостат", первенство по продажам удерживает корейская Kia - 205,5 млрд рублей за отчетный период.

На втором месте находится японская Toyota (189,3 млрд рублей), а замыкает тройку лидеров корейский Hyundai с показателем 146,9 млрд рублей.

Далее расположились Mercedes-Benz (118,7 млрд рублей) и Volkswagen (101,2 млрд рублей).

Доля иномарок в общем объеме продаж автомобилей в России составляет 78%, а вот что касается денег, то на иномарки приходится почти 90% всего рынка. Это происходит из-за того, что средняя стоимость иномарок чуть выше отечественных автомобилей.

Ранее сообщалось, что в 2017 году российские автомобилисты купили бензина и дизельного топлива на 3,15 трлн рублей - это порядка 83 млрд литров. В 2018 году объем денежных средств, которые россияне потратят на топливо, превысит 3,4 трлн рублей.