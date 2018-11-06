Исполняется 6 лет со дня назначения министром обороны Сергея Шойгу

Ровно шесть лет назад - 6 ноября 2012 года - главой российского военного ведомства президент назначил Сергея Шойгу, занимавшего на тот момент пост губернатора Московской области. К этой дате газета министерства обороны России " Красная звезда " публикует большой материал, в котором анализирует, какие изменения произошли в российской армии при нынешнем руководителе.

В материале говорится, что текущий год был для Вооруженных сил во многих отношениях знаковым. Были успешно проведены крупнейшие за многие десятилетия маневры "Восток-2018". Объявлено о предстоящем поступлении в войска новейших видов стратегического оружия. Приступил к работе уникальный военный инновационный технополис "ЭРА".

Беспрецедентными стали география и размах проведения Армейских международных игр. Кроме того создано Главное военно-политическое управление, призванное существенно укрепить духовный потенциал Вооруженных Сил, сплоченность воинских коллективов. Недавно заложен первый камень в основание Собора Воскресения Христова, посвященного Победе нашего народа в Великой Отечественной войне (разместится в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке).

Издание отмечает, что за последние шесть лет армия России превратилась в отлаженный боевой механизм, который гарантирует безопасность и надежную защиту страны, позволяет парировать угрозы ее национальной безопасности на дальних подступах к государственной границе.

И первые результаты уже налицо. "Сирийская операция показала возросшие возможности наших Вооруженных Сил. Растут уровень доверия российского общества к нашей армии как социальному институту, степень одобрения ее деятельности и уверенности в том, что страна надежно защищена. То, что с Россией все более считаются на мировой арене, также свидетельство признания международным сообществом крепнущей боеспособности Российской армии", - пишет "Красная звезда".

Особо отмечается, что за 6 лет совершен прорыв в оснащении Вооруженных Сил высокоточным оружием большой дальности. Продолжаются серийные поставки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", подводных и надводных кораблей с ракетным комплексом "Калибр". В результате количество носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет - более чем в 30 раз. Отечественное высокоточное оружие большой дальности показало высокую эффективность и надежность в ходе боевых действий в Сирии.