Какие уникальные "Москвичи" можно купить прямо сейчас

Московский автосборочный завод имени КИМ, получивший известность как АО "Москвич", начал работу 88 лет назад - 6 ноября 1930 года.

Сначала тут собирали иномарки - Ford-AA, затем перешли на отечественные ГАЗы, а непосредственно "Москвичи" стали серийно производить с 1947-го. Предприятие остановилось в 2002-м, а окончательно закрылось в 2006-м, но относительно новые модели "Москвичей" до сих пор встречаются на российских дорогах, а некоторые экземпляры стали предметом вожделения коллекционеров.

Как выяснил сервис "Юла Авто", проанализировав текущую базу частных объявлений, на данный момент самыми популярными моделями остаются "Москвич 2141" (39% предложений), "Москвич 412" (24%) и "Москвич 2140" (13%).

Помимо обеих столиц, автомобили активно участвуют в сделках в Краснодаре, Уфе и Красноярске.

Как отмечается в поступившем в "РГ" пресс-релизе сервиса, в настоящий момент в продаже можно найти не только простые автомобили, дожившие до наших дней, но и, например, кабриолет "Москвич 401" 1951 года (за отреставрированный раритет просят 5 млн рублей), восстановленный фургон "Москвич 432", один из двух сохранившихся автомобилей "Москвич 400", "Москвич 408" 1969 года выпуска с оригинальным багажником на крыше для киноаппаратуры (машина стоит 2 млн рублей) и небезызвестный М2141 "Черный дельфин", сделанный специально для торжественных мероприятий уголовно-исполнительной системы России (оценен в 3,5 млн рублей).

Ранее "РГ" рассказала о самых популярных личностях, которые в советское время предпочли автомобили "Москвич" вазовской "классике" и "Волгам". Среди них - Миронов и Крамаров, Данелия и Гайдай, Глызин и Цой, Ельцин, Харламов и Чумак.