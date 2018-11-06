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06.11.2018 15:43
Рубрика: Коммерческий транспорт

Представлен спецавтомобиль для Крайнего Севера

"КамАЗ-Бурлак" - так назвали спецавтомобиль для использования в условиях Крайнего Севера. Машину представил официальный дилер "КамАЗа".

Как информирует ОТР, автомобиль сделан по программе импортозамещения на базе шасси "КамАЗ 6560" 8х8. Его грузоподъемность - 23,5 тонны.

Фото: Пресс-служба предприятия
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"Бурлак" совмещает возможности буллитовоза, манифольдовоза и контейнеровоза.

Первая партия автомобилей успешно работает в одной из нефтегазодобывающих компаний в Ханты-Мансийском автономном округе.

Ранее, напомним, "РГ" сообщала, что в Сети появилось фото редкого грузовика-трактора "КамАЗ" "Кентавр".

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#коммерческий транспорт #КамАЗ