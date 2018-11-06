Представлен спецавтомобиль для Крайнего Севера

"КамАЗ-Бурлак" - так назвали спецавтомобиль для использования в условиях Крайнего Севера. Машину представил официальный дилер "КамАЗа".
Как информирует ОТР, автомобиль сделан по программе импортозамещения на базе шасси "КамАЗ 6560" 8х8. Его грузоподъемность - 23,5 тонны.
"Бурлак" совмещает возможности буллитовоза, манифольдовоза и контейнеровоза.
Первая партия автомобилей успешно работает в одной из нефтегазодобывающих компаний в Ханты-Мансийском автономном округе.
Ранее, напомним, "РГ" сообщала, что в Сети появилось фото редкого грузовика-трактора "КамАЗ" "Кентавр".