Выставка Витольда Бялыницкого-Бирули переедет из Могилева в Минск

В Москве в Центральном Манеже открылась беспрецедентная выставка " Сокровища музеев России ". На ней представлено 280 шедевров из 50 регионов РФ. Вход бесплатный.

- Выставка разрушает стереотипы о провинциальных музеях, в которых якобы нет шедевров, - рассказала на пресс-конференции Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. - При подготовке выставки была проделана большая реставрационная работа. На картины надели новые рамы. Издан богатый каталог. Зрители при входе увидят икону из Псково-Печерской лавры XVI века - образ Богородицы "Умиление". Когда зрители поклонятся иконе, они пройдут в зал "Россия" - это по сути собирательный образ страны. Потом познакомятся с иконами и живописью XVII века. Завершается экспозиция полотнами Брюллова, Венецианова, Кипренского, Тропинина, Айвазовского, Левитана, Репина, Серова...

После пресс-конференции корреспондент "СОЮЗа" задала Зельфире Трегуловой несколько вопросов.

Зельфира Исмаиловна, вы недавно вернулись из Беларуси, где подготовили в Могилеве выставку "Бялыницкий-Бируля и художники его окружения". Каковы впечатления?

Зельфира Трегулова: Проект объединил профессионалов-музейщиков из России и Беларуси. На выставке представлены девять полотен из коллекций Третьяковской галереи, а также произведения из собрания Национального художественного музея Беларуси. Мы стараемся позитивно отвечать на все запросы времени, участвовать в обменных выставках, представлять себя в крупнейших музеях мира. Бялыницкий-Бируля родился в 1872 году в деревне Крынки Белыничского района Могилевской губернии. Будущий художник уехал в Москву и поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества на курс к Коровину, Поленову и Прянишникову. Познакомился с Левитаном, работал в его мастерской. Под влиянием педагогов увлекся пейзажем, а в 1904 году стал членом Товарищества передвижных выставок. В местечке Крынки около Белыничей, где родился пейзажист, в дни V Форума регионов побывали директора региональных музеев из Беларуси и России.

Кстати, на выставке Архипа Куинджи, которая сейчас проходит в Третьяковке, представлены и четыре его работы из Беларуси.

Недавно вы были награждены орденом Франциска Скорины, высокая награда стала для вас неожиданностью?

Зельфира Трегулова: Да, но приятной. Мы серьезно сотрудничаем с Национальным художественным музеем Беларуси. Он обладает фантастической коллекцией русского искусства. Во время Великой Отечественной войны в Беларуси были утрачены почти все художественные ценности. Музеи создавались из небытия, включая Национальный художественный.

Это ваша первая поездка в Беларусь?

Зельфира Трегулова: Нет, первый раз я приезжала в Беларусь в 1990 году с профессором университета Хайфы, он изучал творчество витебского живописца Юделя Пэна (это первый учитель Марка Шагала. - Прим. ред.).

Вы намерены продолжать сотрудничество с белорусами?

Зельфира Трегулова: Готовы. Из ближайших планов - будем перевозить выставку Бирули из Могилева в белорусскую столицу.