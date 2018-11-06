Что ни говори, а радует, когда опубликованные в газете проблемы не повисают в воздухе, не превращаются в пустой звук, а за их решение принимаются местные власти. Именно такую реакцию вызвала публикация " Ишь… критиканы нашлись ".

Почти год потребовался местной власти, чтобы она объективно взглянула на проблему общественников, которые помогают больным диабетом. Фото: РГ

В ней, напомним, рассказывалось о критической ситуации, в которой оказалась региональная общественная организация инвалидов, больных сахарным диабетом. По сути, ее поставили в условия, когда работать общественникам, которые на протяжении многих лет помогали людям, заболевшим этим распространенным сегодня недугом, просто невозможно. И вот буквально на следующий день пресс-служба правительства области распространила сообщение, в котором, если коротко, говорилось, что губернатор Валерий Радаев взял эту тему под личный контроль, он заинтересован в том, чтобы общественная организация, помогавшая инвалидам-диабетикам, продолжила свою работу.

История эта не сегодняшнего дня. Еще в начале этого года в статье "Вот так точка" (№7471(8) от 16.01.2018) мы рассказали об этой ситуации. Общественную организацию, которая занималась помощью диабетикам, местные ретивые правоохранители обвинили, в чем бы вы думали?.. Нет, не в терроризме, не в нарушении законов и не в мошенничестве, а обвинили ни больше ни меньше как в… политической деятельности.

То ли работники районной прокуратуры хотели отметиться и поставить галочку в разработке актуальной темы, то ли хотели угодить начальству, выяснить у них так и не удалось. Однако в вину мамам детей, больных диабетом, они поставили критику действий областных чиновников, не организовавших медицинскую помощь на должном уровне. А такая критика, по их логике, якобы могла привести к "дискредитации органов власти" и "инспирированию протестной деятельности".

Но и это еще не все. Раз общественная организация сотрудничает с иностранными организациями, то она должна зарегистрироваться как "иностранный агент". Хотя в законе о некоммерческих организациях специально оговаривается, что норма об иноагентах не распространяется на деятельность общественных организаций в сфере здравоохранения, образования, культуры, соцподдержки, спорта.

Но разве это сдержало местных властелин? Поставив нужную для себя цель, они, как правило, ее достигают. Сперва по решению суда общество диабетиков оштрафовали на 300 тысяч рублей. Затем суд по иску прокуратуры вынес решение о понуждении руководства организации подать заявление о включении ее в реестр иностранных агентов.

Самое парадоксальное и абсурдное, что это судебное разбирательство проходило на фоне трагедии, отозвавшейся резонансом на всю страну.

В Саратове от осложнений, вызванных диабетом, скончалась 28-летняя Ольга Богаева. Тяжелобольная девушка длительное время не могла получить необходимую ей медицинскую помощь и льготные лекарства (См. "РГ" "Сладкая трагедия" от 25.10.2018 года). Оля умерла в реанимации в тот самый день, когда было возбуждено уголовное дело по факту непредоставления ей медицинской помощи.

После ее смерти в регионе прошла проверка Росздравнадзора и областной прокуратуры. Она подтвердила: министерство здравоохранения области закупало лекарства для диабетиков в значительно меньшем объеме, чем заказывали исходя из числа находящихся у них на учете больных медицинские учреждения...

Стоп! А о чем говорили члены общественной организации больных диабетом? Не об этом ли самом? Тогда, следуя логике, а точнее абсурду районных прокуроров и судей, "иноагентами" надо объявить и областной Росздравнадзор, и областную прокуратуру. Они же выявили факты, которые, по сути, также ведут к "дискредитации органов власти" и "инспирированию протестной деятельности". И также публично об этом заявляли…

Правда, есть и другой вариант - оставить в покое общественную организацию. Извиниться перед ней и снять с нее все надуманные обвинения. Но не тут-то было. Машина запущена, и ход ее менять не в правилах лиц при должностях. По крайней мере, в областной прокуратуре считают, что ничего страшного не произошло: организация больных диабетом сможет работать и дальше, получив статус иноагента, разумеется, если сумеет расплатиться с наложенными на нее штрафами.

Однако сами активисты убеждены в обратном. Ведение общественной деятельности в статусе иностранного агента потребует дополнительной отчетности, придется нанимать бухгалтера, кроме того, сейчас нечем оплачивать штраф, устраивать сбор средств на эти цели просто нелепо, - считает член общественного совета при Минздраве России, представлявший интересы саратовских больных диабетом в суде, Николай Дронов.

Правда, надежду заронило руководство региона. В правительстве Саратовской области рассказали, что глава региона провел совещание с руководителями областного минздрава, территориального фонда обязательного медицинского страхования. По итогам совещания губернатор поручил министерству здравоохранения наладить ежедневный мониторинг ситуации по лекарственному обеспечению, чтобы исключить случаи непредоставления жизненно необходимых препаратов.

- Я взял эту тему под личный контроль. Готов встретиться и с руководителями общественной организации диабетиков, оценить ее возможности и обсудить перспективы дальнейшей деятельности. Если это реальная помощь людям, пренебрегать ею нельзя, будем искать правовые механизмы, чтобы организация полноценно работала, - заявил Валерий Радаев. - Еще раз повторю, ни один больной сахарным диабетом не должен остаться без внимания.

В пресс-службе главы региона рассказали, что вопросами подготовки встречи губернатора с руководством общественной организации занимается областное министерство здравоохранения. И там корреспондента "РГ" заверили, что поручение главы региона будет выполнено.

Радоваться бы, да не могу. Встречаюсь после этого с представителями общественной организации больных сахарным диабетом. А там мне сообщают… "пока никаких предложений о встрече с главой региона к ним не поступало".

- Если бы чиновники хотели с нами встретиться, давно бы это сделали. Мы уже никаких иллюзий не питаем, отменять решение судов никто не будет, штрафы с нас никто не снимет, - печально констатирует председатель организации Лариса Сайгина. - Сейчас мы готовим собрание, на котором будем обсуждать вопрос о ликвидации общественной организации. •

Кстати

По данным рейтинга Министерства экономического развития РФ, Саратовская область занимает одно из последних мест в стране (81-е) по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Может быть, хотя бы теперь, после обещаний главы региона, положение начнет меняться, и выход, чтобы защитить интересы саратовцев, больных сахарным диабетом, все-таки удастся найти.