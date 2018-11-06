Новости

При взрыве в Смоленском доме пострадали четыре человека 19:17
Ольга Васильева прокомментировала ситуацию с досмотрами на ЕГЭ 19:05
Бабич: Россия и Беларусь могут отразить любую агрессию 19:00
Жители Москвы попросили поднять цену на платную парковку 18:50
На 50-м году жизни от сердечного приступа умер джазмен Рой Харгроув 18:50
Министр просвещения объяснила закрытие подмосковной школы "Горки" 18:49
Цены на бензин пошли вверх после их заморозки правительством 18:48
26-летний рэпер Мак Миллер умер от передозировки 18:40
Министр просвещения предложила готовить веб-психологов для детей 18:27
Умер легендарный итальянский актер Карло Джуффре 18:25
Оператор "Северного потока - 2" построил 200 км газопровода 18:24
В смоленском доме взорвался газ 18:23
Владимир Путин обсудил на Совбезе санкции США против Ирана 18:20
Рособрнадзор запретил прием в один вуз и семь филиалов 18:20
Режиссера мелодрамы "Жизнь Адель" обвинили в домогательствах 18:10
Каскадер из "Неудержимых" Сталлоне умер в ночном клубе Алма-Аты 17:55
Burger King оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительную рекламу 17:51
Пострадавшая от мужа Маргарита Грачева рассказала о своем самочувствии 17:50
В "Роскосмосе" прокомментировали сбой в работе компьютера на борту МКС 17:45
Внимание всего мира приковано к выставке в Шанхае 17:44
Миллиардер Билл Гейтс разработал туалет, работающий без воды 17:37
В Болгарии найдены сокровища Османской империи 17:32
Видео: Полет Су-57 показали в необычном ракурсе 17:32
В Минэкономразвития появился куратор туризма 17:24
На Алтае в школе искусств нашли тела двух человек 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
06.11.2018 18:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Пробило наконец-то

Руководство Саратовской области заявило, что возьмет под свой контроль ситуацию с обеспечением лекарствами больных сахарным диабетом
Текст: Андрей Куликов (Саратов)

Что ни говори, а радует, когда опубликованные в газете проблемы не повисают в воздухе, не превращаются в пустой звук, а за их решение принимаются местные власти. Именно такую реакцию вызвала публикация "Ишь… критиканы нашлись".

Почти год потребовался местной власти, чтобы она объективно взглянула на проблему общественников, которые помогают больным диабетом. Фото: РГ Почти год потребовался местной власти, чтобы она объективно взглянула на проблему общественников, которые помогают больным диабетом. Фото: РГ
Почти год потребовался местной власти, чтобы она объективно взглянула на проблему общественников, которые помогают больным диабетом. Фото: РГ

В ней, напомним, рассказывалось о критической ситуации, в которой оказалась региональная общественная организация инвалидов, больных сахарным диабетом. По сути, ее поставили в условия, когда работать общественникам, которые на протяжении многих лет помогали людям, заболевшим этим распространенным сегодня недугом, просто невозможно. И вот буквально на следующий день пресс-служба правительства области распространила сообщение, в котором, если коротко, говорилось, что губернатор Валерий Радаев взял эту тему под личный контроль, он заинтересован в том, чтобы общественная организация, помогавшая инвалидам-диабетикам, продолжила свою работу.

Фото: depositphotos.com
Ученые обнаружили неожиданную причину развития диабета

История эта не сегодняшнего дня. Еще в начале этого года в статье "Вот так точка" (№7471(8) от 16.01.2018) мы рассказали об этой ситуации. Общественную организацию, которая занималась помощью диабетикам, местные ретивые правоохранители обвинили, в чем бы вы думали?.. Нет, не в терроризме, не в нарушении законов и не в мошенничестве, а обвинили ни больше ни меньше как в… политической деятельности.

То ли работники районной прокуратуры хотели отметиться и поставить галочку в разработке актуальной темы, то ли хотели угодить начальству, выяснить у них так и не удалось. Однако в вину мамам детей, больных диабетом, они поставили критику действий областных чиновников, не организовавших медицинскую помощь на должном уровне. А такая критика, по их логике, якобы могла привести к "дискредитации органов власти" и "инспирированию протестной деятельности".

Но и это еще не все. Раз общественная организация сотрудничает с иностранными организациями, то она должна зарегистрироваться как "иностранный агент". Хотя в законе о некоммерческих организациях специально оговаривается, что норма об иноагентах не распространяется на деятельность общественных организаций в сфере здравоохранения, образования, культуры, соцподдержки, спорта.

Но разве это сдержало местных властелин? Поставив нужную для себя цель, они, как правило, ее достигают. Сперва по решению суда общество диабетиков оштрафовали на 300 тысяч рублей. Затем суд по иску прокуратуры вынес решение о понуждении руководства организации подать заявление о включении ее в реестр иностранных агентов.

Самое парадоксальное и абсурдное, что это судебное разбирательство проходило на фоне трагедии, отозвавшейся резонансом на всю страну.

В Саратове от осложнений, вызванных диабетом, скончалась 28-летняя Ольга Богаева. Тяжелобольная девушка длительное время не могла получить необходимую ей медицинскую помощь и льготные лекарства (См. "РГ" "Сладкая трагедия" от 25.10.2018 года). Оля умерла в реанимации в тот самый день, когда было возбуждено уголовное дело по факту непредоставления ей медицинской помощи.

После ее смерти в регионе прошла проверка Росздравнадзора и областной прокуратуры. Она подтвердила: министерство здравоохранения области закупало лекарства для диабетиков в значительно меньшем объеме, чем заказывали исходя из числа находящихся у них на учете больных медицинские учреждения...

Стоп! А о чем говорили члены общественной организации больных диабетом? Не об этом ли самом? Тогда, следуя логике, а точнее абсурду районных прокуроров и судей, "иноагентами" надо объявить и областной Росздравнадзор, и областную прокуратуру. Они же выявили факты, которые, по сути, также ведут к "дискредитации органов власти" и "инспирированию протестной деятельности". И также публично об этом заявляли…

Правда, есть и другой вариант - оставить в покое общественную организацию. Извиниться перед ней и снять с нее все надуманные обвинения. Но не тут-то было. Машина запущена, и ход ее менять не в правилах лиц при должностях. По крайней мере, в областной прокуратуре считают, что ничего страшного не произошло: организация больных диабетом сможет работать и дальше, получив статус иноагента, разумеется, если сумеет расплатиться с наложенными на нее штрафами.

Однако сами активисты убеждены в обратном. Ведение общественной деятельности в статусе иностранного агента потребует дополнительной отчетности, придется нанимать бухгалтера, кроме того, сейчас нечем оплачивать штраф, устраивать сбор средств на эти цели просто нелепо, - считает член общественного совета при Минздраве России, представлявший интересы саратовских больных диабетом в суде, Николай Дронов.

Фото: depositphotos.com
Эндокринологи: Диабет диктует жизнь по особым правилам

Правда, надежду заронило руководство региона. В правительстве Саратовской области рассказали, что глава региона провел совещание с руководителями областного минздрава, территориального фонда обязательного медицинского страхования. По итогам совещания губернатор поручил министерству здравоохранения наладить ежедневный мониторинг ситуации по лекарственному обеспечению, чтобы исключить случаи непредоставления жизненно необходимых препаратов.

- Я взял эту тему под личный контроль. Готов встретиться и с руководителями общественной организации диабетиков, оценить ее возможности и обсудить перспективы дальнейшей деятельности. Если это реальная помощь людям, пренебрегать ею нельзя, будем искать правовые механизмы, чтобы организация полноценно работала, - заявил Валерий Радаев. - Еще раз повторю, ни один больной сахарным диабетом не должен остаться без внимания.

В пресс-службе главы региона рассказали, что вопросами подготовки встречи губернатора с руководством общественной организации занимается областное министерство здравоохранения. И там корреспондента "РГ" заверили, что поручение главы региона будет выполнено.

Радоваться бы, да не могу. Встречаюсь после этого с представителями общественной организации больных сахарным диабетом. А там мне сообщают… "пока никаких предложений о встрече с главой региона к ним не поступало".

- Если бы чиновники хотели с нами встретиться, давно бы это сделали. Мы уже никаких иллюзий не питаем, отменять решение судов никто не будет, штрафы с нас никто не снимет, - печально констатирует председатель организации Лариса Сайгина. - Сейчас мы готовим собрание, на котором будем обсуждать вопрос о ликвидации общественной организации. •

Кстати

По данным рейтинга Министерства экономического развития РФ, Саратовская область занимает одно из последних мест в стране (81-е) по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Может быть, хотя бы теперь, после обещаний главы региона, положение начнет меняться, и выход, чтобы защитить интересы саратовцев, больных сахарным диабетом, все-таки удастся найти.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин обсудил на Совбезе санкции США против Ирана
В "Роскосмосе" сообщили о сбое в одном из компьютеров на МКС
Во Франции задержали подозреваемых в подготовке покушения на Макрона
В Крыму назвали наглядным уроком перехват самолета-разведчика США
Правительство уточнило правила идентификации в мессенджерах