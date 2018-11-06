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06.11.2018 08:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК опубликовал видео пожара с восемью погибшими в Кузбассе

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

СК опубликовал видео сгоревшего частного жилого дома в городе Юрге Кемеровской области, в котором погибли двое взрослых и шестеро детей.

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На видеозаписи видно, что деревянный дом выгорел практически полностью, у строения частично обрушилась кровля.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и специалисты испытательной пожарной лаборатории, которым предстоит установить причины возгорания. На данный момент рассматриваются три версии произошедшего: короткое замыкание, искра от печной золы и неосторожное обращение с огнем при курении.

Напомним, в ночь на вторник в городе Юрга загорелся дом, который арендовала многодетная семья.  В результате пожара погибли 8 человек, шесть из них - дети в возрасте от 2 до 12 лет. 42-летняя женщина госпитализирована.

При тушении дома также пострадал командир отделения 17-го отряда ФПС по Кемеровской области, он получил травму. По факту гибели случившегося возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

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