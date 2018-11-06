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06.11.2018 11:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пострадавший во время аварии плавдока в Заполярье пришел в сознание

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

Рабочий 82-го судоремонтного завода, который пострадал во время аварии плавучего дока ПД-50 в Заполярье и в бессознательном состоянии был доставлен в мурманскую больницу, пришел в себя.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
Появились фото "Адмирала Кузнецова" после аварии

- Его состояние улучшается, но остается стабильно тяжелым, - сообщил корреспонденту "РГ" осведомленный источник. - Сознание к нему вернулось, но не в полной мере. Пока он остается в реанимации.

Наомним, плавучий док ПД-50 затонул в ночь с 29 на 30 октября при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". При этом пострадали четверо рабочих 82-го судоремонтного завода, они доставлены в медицинское учреждение. Один человек считается пропавшим без вести, его поиски ведут водолазы Северного флота и спасатели. По факту аварии дока возбуждено уголовное дело.

Справка "РГ"

ПД-50 - самый большой плавдок в России и один из крупнейших в мире. Он был построен в 1980 году по заказу ВМФ Советского Союза в Швеции и предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок. Он имеет грузоподъемность 80000 тонн и площадь стапель-палубы 23 тысячи квадратных метров, что позволяет производить доковый ремонт крупнотоннажных кораблей, стратегических атомных подводных лодок, транспортных судов водоизмещением свыше 25000 тонн.

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