На Кубани после наводнения ушел в отставку глава Апшеронского района

В понедельник глава подвергшегося сильнейшему удару стихии Апшеронского района Краснодарского края Роман Герман написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Депутаты районного Совета его решение поддержали.

Информация об этом находится в сообщении, размещенном на официальном сайте администрации Кубани.

Напомним, ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил Роману Герману подать в отставку. Причиной такого заявления стали последствия разрушительного наводнения на Черноморском побережье (особенно сильный удар стихия нанесла по городу Хадыженску Апшеронского района, где погибли четыре человека). Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц попавшего в зону подтопления Апшеронского района Кубани. По мнению правоохранителей, несвоевременное оповещение о сильнейших дождях и эвакуация стали причиной гибели четырех пенсионеров в городе Хадыженске и станице Кабардинской.

На заседании краевого оперативного штаба губернатор отметил проблемы подтопленцев в Апшеронском районе в связи с плохой организацией аварийно-восстановительных работ в период ЧС.

Выборы нового руководителя состоятся 9 января 2019 года. До этого времени обязанности главы района будет исполнять его заместитель Андрей Клищенко.