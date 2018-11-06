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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Кубани после наводнения ушел в отставку глава Апшеронского района

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В понедельник глава подвергшегося сильнейшему удару стихии Апшеронского района Краснодарского края Роман Герман написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Депутаты районного Совета его решение поддержали.

Информация об этом находится в сообщении, размещенном на официальном сайте администрации Кубани. 

Фото: Анна Бурлакова/РГ
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Напомним, ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил Роману Герману подать в отставку. Причиной такого заявления стали последствия разрушительного наводнения на Черноморском побережье (особенно сильный удар стихия нанесла по городу Хадыженску Апшеронского района, где погибли четыре человека). Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц попавшего в зону подтопления Апшеронского района Кубани. По мнению правоохранителей, несвоевременное оповещение о сильнейших дождях и эвакуация стали причиной гибели четырех пенсионеров в городе Хадыженске и станице Кабардинской.

На заседании краевого оперативного штаба губернатор отметил проблемы подтопленцев в Апшеронском районе в связи с плохой организацией аварийно-восстановительных работ в период ЧС.

Выборы нового руководителя состоятся 9 января 2019 года. До этого времени обязанности главы района будет исполнять его заместитель Андрей Клищенко.

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