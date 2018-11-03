Губернатор Кубани предложил уйти в отставку главе Апшеронского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил главе Апшеронского района Роману Герману подать в отставку. Такое заявления он сделал в связи последствиями разрушительного наводнения на Черноморском побережье региона.

Заявление прозвучало на заседании оперативного штаба, на котором обсуждались аварийно-восстановительных работ в муниципалитете. Кондратьев отметил, что впервые часы разгула стихии местные жители не получили оповещения о плохой погоде. А уже после люди долго ждали комиссий, которые бы оценили ущерб от ЧС. Это привело к несвоевременным выплатам.

- Такая работа недопустима. Хозяин или есть, или его нет. Ситуация доказала, что в районе нет хозяина, люди не ощутили помощи главы района. Я предлагаю вам подать в отставку. Власть в районе должна появиться. Я приму максимальные усилия для того, чтобы вернуть доверие жителей к местной власти, - заявил губернатор.

Напомним, из-за наводнения в результате обильных дождей оказались подтоплены 30 населенных пунктов региона. Стихия ударила по Туапсинскому и Апшеронскому районам Кубани, а также части Сочи. В результате ЧС погибли шесть человек. По данному факту возбуждено несколько уголовных дел. Еще 722 жителям была оказана медицинская помощь.