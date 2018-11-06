На Кубани раненную цирковой львицей девочку вывели из комы

Четырехлетняя девочка, на которую во время представления в цирке шапито в Успенском районе Кубани напала львица, вышла из комы. Однако от определенных прогнозов врачи пока воздерживаются.

"Дела вроде как в лучшую сторону пошли - вывели из комы, до этого ее жизнь поддерживали искусственно. Врачи говорят, состояние у нее стабильно тяжелое", - сообщил в интервью ТАСС отец ребенка.

Как ранее писала "РГ", ЧП с нападением львицы произошло 28 октября в селе Успенском во время циркового представления в передвижном шапито. Ребенку с рваными ранами на лице и груди сделали операцию в местной ЦРБ, а затем его доставили на санитарном вертолете для дальнейшего лечения в Краснодарскую краевую детскую больницу.

По словам отца девочки, у дочери поврежден лицевой нерв, также травмированы позвоночник и череп. Директор цирка шапито, где случилась трагедия, решением суда отправлен под домашний арест на четыре месяца.