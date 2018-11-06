Режиссера мелодрамы "Жизнь Адель" обвинили в домогательствах

Именитого 57-летнего французского режиссера, сценариста и продюсера тунисского происхождения Абделлатифа Кешиша обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом пишет Deadline.

Имя предполагаемой жертвы, некой "молодой актрисы", пока не названо. Известно лишь, что Кешиш якобы подверг ее преследованиям, когда они встретились у общего знакомого на вечеринке в июне.

Каким именно давлениям женщину подвергал уважаемый кинематографист, также не акцентировано.

Издание уточнило, что заявление было подано в полицию Парижа еще месяц назад, но известно об инциденте стало лишь сейчас.

Как рассказал адвокат режиссера, его клиент все "категорически отрицает".

Проводится предварительное расследование.

Кешиш родился в 1960 году в Тунисе и в шестилетнем возрасте вместе с родителями эмигрировал во Францию. Где вырос в Ницце. В 1978-м показал свою первую постановку.

Снял картины "Во всем виноват Вольтер", "Увёртка" (премия Сезар, "французский "Оскар", за лучший фильм, сценарий и режиссуру), "Кус-кус и барабулька" (премия ФИПРЕССИ и специальная премия жюри Венецианского МКФ, премия Сезар за лучший фильм, сценарий и режиссуру), "Черная Венера", мелодраму о "розовой" любви школьницы "Жизнь Адель" ("Золотая пальмовая ветвь" фестиваля в Канне), ленту "Мектуб, моя любовь".

Ранее сообщалось, что молодая актриса обвинила в одурманивании и изнасиловании Люка Бессона.