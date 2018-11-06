Российский рынок каршеринга входит в число самых быстрорастущих в мире, и, как всякому молодому рынку, ему свойственны "детские болезни". "Российская газета" составила топ-6 проблем, с которыми сталкиваются клиенты каршеринга.

Первая. При аварии, даже самой мелкой, водителю зачастую не удастся отделаться от больших сумм возмещения ущерба, установленных оператором. В случае с каршерингом не урегулирован окончательно вопрос ущерба при дорожно-транспортных происшествиях. В результате в одном сервисе при ущербе до 70 тысяч рублей придется заплатить максимум 15 тысяч, а в другом при мелких повреждениях с клиента спросят уже 50 тысяч рублей.

При этом клиент обязан согласиться со всеми условиями оператора. Возможность внесения особых условий в договор отсутствует. Если при регистрации человек не согласен с одним или несколькими пунктами в договоре, сделать ничего не удастся. Разбираться придется только через суд.

Куда сложнее дело обстоит с выплатами в случае серьезных повреждений. Расширенное страховое покрытие покупают далеко не все сервисы. Так, известны случаи, когда после аварии вместо штрафа, который должен был составлять 20 процентов от стоимости ущерба (100 тысяч рублей), компания включала в счет почти 500 тысяч рублей за ремонт автомобиля. "В случае аварии все необходимые деньги каршеринговому сервису выплачивает страховая компания. Это не снимает вины с причинителя вреда. И если у каршерингового сервиса нет дополнительного расширения, все, что выше размера страхования гражданской ответственности - сегодня это 400 тысяч рублей, будет взыскано с водителя", - рассказал "Российской газете" Евгений Корчаго, член Совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества.

Вторая. С водителя могут потребовать возместить небольшие поломки или повреждения автомобиля, к которым он не причастен. Можно попросту не заметить сломанные дворники или отсутствие запасного колеса. "Прежде чем начать поездку на автомобиле, следует тщательно его осмотреть. Включить все световые приборы, проверить наличие повреждений. Если они есть, нужно связаться с оператором. И лучше подтвердить сообщение фотофиксацией", - советует юрист.

Также дело обстоит с оставленным мусором и грязью в салоне автомобиля. Если загрязнение серьезное, водителю лучше сразу сообщить о нем оператору и найти другую машину. А вот на мелкие бумажки придется просто закрыть глаза.

Единых правил работы каршеринговых сервисов не существует, поэтому компании могут диктовать свои условия клиентам

Третья. Разнообразие опций у различных сервисов приводит к тому, что водитель, выбирая оптимальный вариант поездки, может потерять в деньгах. В одной фирме есть бесплатные опции, зато сама поездка обойдется дороже. Или наоборот - привлекательная стоимость поездки может обернуться дополнительными тратами. Каршеринговые фирмы работают по принципиально разным схемам, устанавливая свои собственные тарифы и скидки. Только на осмотр и переписку с оператором о повреждениях может понадобиться 10-15 минут, а счетчик уже работает.

Та же история с расчисткой от снега и прогревом машины. Немногие операторы готовы дарить от 10 до 20 бесплатных минут. Обычно дело ограничивается парой минут, предоставленными на осмотр автомобиля. "У пользователей всегда есть пять минут на осмотр автомобиля с заведенным двигателем. За это время можно прогреть машину и очистить ее от снега", - рассказал "РГ" Кирилл Курашев, директор по маркетингу сервиса YouDrive.

Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков отметил, что сегодня в стране нет единых правил каршеринга. Действуют гражданско-правовые отношения и договор краткосрочной аренды.

Четвертая. Каршеринговые сервисы часто подводит техника. Многие приложения отличаются неудобством, например, сложными процессом регистрации и связью с оператором. В некоторых приложениях на сообщение о проблеме клиенту одной и той же фразой может отвечать бот.

Редкие сервисы установили голосового помощника. Кроме того, если в такси-сервисах в конце поездки можно поставить оценку и написать комментарий, то каршеринг, как правило, лишен обратной связи. Можно поделиться фотографией повреждений перед поездкой, но нельзя сделать это в конце маршрута.

Пятая. Водителям не хватает предметов первой необходимости: скребков, лопат, щеток, монтировок. Случается, отсутствует незамерзайка. Инструменты часто воруют сами клиенты, но во многих каршеринговых автомобилях дополнительное оснащение не предусмотрено изначально. В пресс-службе каршеринговых сервисов "Делимобиль" и Anytime рассказали, что водителям иногда приходится заливать незамерзайку самостоятельно, но сервис возвращает потраченные деньги после предъявления чека. Отсутствие других инструментов в сервисе также готовы компенсировать бонусами. Но не все столь лояльны. Многие игнорируют подобные обращения.

Шестая. Пользователь каршеринга несет ответственность за эвакуацию автомобиля, даже если она была произведена после завершения аренды, но из-за нарушения правил парковки. Каршеринговую машину эвакуируют на штрафстоянку, как личный транспорт. Следовательно процедура возврата каршерингового автомобиля ничем не отличается от возврата собственного.

Все расходы на эвакуацию и пребывание авто на стоянке несет клиент. А если водитель откажется забирать машину самостоятельно, ему придется оплатить не только расходы за пребывание автомобиля на стоянке, но и штраф сервису в размере 7-10 тысяч рублей. Некоторые каршеринговые фирмы требуют оплатить этот штраф, даже если клиент самостоятельно забрал машину.

Кстати, до 19 ноября работает всероссийская горячая линия Роспотребнадзора (телефоны можно узнать на сайтах региональных управлений ведомства) по услугам такси и каршеринга, где можно проконсультироваться по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при поминутной аренде автомобилей.