В Кремле пообещали следить за выборами в США

Новости

В небе Сирии сняли на видео Су-24М с неизвестным камуфляжем 16:04
ЕСПЧ потребовал от Украины выплатить компенсации цыганам 16:01
Новая "Ласточка" свяжет Санкт-Петербург и карельское Приладожье 16:01
В Подмосковье выписан первый штраф за борщевик 15:58
Полиция получит доступ к геоданным потерявшихся людей 15:57
Опубликовано фото Михаила Боярского без шляпы 15:55
В Башкирии начали выпускать новую модель белорусского трактора 15:45
Представлен спецавтомобиль для Крайнего Севера 15:43
Рик Граймс вернется в "Ходячие мертвецы" 15:42
Пресс-служба ЦСКА пошутила над "Ромой" перед матчем Лиги чемпионов 15:40
В Крыму назвали наглядным уроком перехват самолета-разведчика США 15:28
Петербурженка вышла замуж за умершего мужчину ради квартиры 15:20
В Турции найдена древняя юмористическая мозаика 15:18
Назван самый сексуальный мужчина планеты 15:17
Skoda установила рекорд продаж в России 15:06
Ученые назвали лучшее время для того, чтобы бросить курить 15:00
Генпрокурор Украины Луценко объявил об отставке 14:57
СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в ЕАО 14:49
На Кубани раненную цирковой львицей девочку вывели из комы 14:47
В США рассказали о новом уровне отношений с Беларусью 14:40
Видео: Останкинская башня дебютировала в акции "Ночь искусств" 14:36
Госдума: Ким Чен Ын может приехать в Россию до конца года 14:35
Ивановского врача будут судить за смерть ребенка после укуса собаки 14:28
Для жителей Арктики разработали улучшающие память конфеты 14:26
В Уфе назначен врио главы отдела МВД вместо арестованного коллеги 14:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
06.11.2018 14:20
Рубрика: Власть

В Кремле пообещали следить за выборами в США

Текст: Кира Латухина
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Кремле будут отслеживать информацию о промежуточных выборах в Конгресс США, но комментировать заявления абстрактных аналитиков о якобы вмешательстве России в этот процесс не собираются. Тенденций на нормализацию отношений пока не просматривается, считают в Москве, и не стоит думать, что выборы внесут в это какую-то ясность.

На просьбу прокомментировать заявления неких аналитиков по кибербезопасности о том, что якобы Россия продолжает вмешиваться в избирательные процессы в США, и на этот раз - речь идет о промежуточных выборах, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ переспросил, какие это аналитики и что конкретно они говорят. "Мы не можем реагировать на абстрактных аналитиков, мы не знаем, кто они и понимают ли вообще в кибербезопасности", - пояснил он.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
Захромает ли Трамп после подведения итогов промежуточных выборов в США

"Не готов такие точки зрения как-то комментировать", - заметил Песков.

На вопрос, будут ли следить за промежуточными выборами в Кремле, пресс-секретарь главы государства сказал: "Мы же смотрим за СМИ. Естественно, отслеживаем данные, поэтому, конечно, так или иначе будем смотреть".

Журналисты также поинтересовались, есть ли ожидания того, что после этих выборов наступит большая ясность в российско-американских отношениях. "Не нужно обманываться и полагать, что это внесет какую-то ясность, - ответил представитель Кремля. - Пока определенных тенденций на нормализацию отношений не прослеживается".
 

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Крыму назвали наглядным уроком перехват самолета-разведчика США
Генпрокурор Украины Луценко объявил об отставке
Комитет СФ рекомендовал принять отставку двух замов генпрокурора
"Роскосмос" установит камеры наблюдения на российском сегменте МКС
Российский банк попал под санкции США против Ирана