В Кремле пообещали следить за выборами в США

В Кремле будут отслеживать информацию о промежуточных выборах в Конгресс США, но комментировать заявления абстрактных аналитиков о якобы вмешательстве России в этот процесс не собираются. Тенденций на нормализацию отношений пока не просматривается, считают в Москве, и не стоит думать, что выборы внесут в это какую-то ясность.

На просьбу прокомментировать заявления неких аналитиков по кибербезопасности о том, что якобы Россия продолжает вмешиваться в избирательные процессы в США, и на этот раз - речь идет о промежуточных выборах, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ переспросил, какие это аналитики и что конкретно они говорят. "Мы не можем реагировать на абстрактных аналитиков, мы не знаем, кто они и понимают ли вообще в кибербезопасности", - пояснил он.

"Не готов такие точки зрения как-то комментировать", - заметил Песков.



На вопрос, будут ли следить за промежуточными выборами в Кремле, пресс-секретарь главы государства сказал: "Мы же смотрим за СМИ. Естественно, отслеживаем данные, поэтому, конечно, так или иначе будем смотреть".



Журналисты также поинтересовались, есть ли ожидания того, что после этих выборов наступит большая ясность в российско-американских отношениях. "Не нужно обманываться и полагать, что это внесет какую-то ясность, - ответил представитель Кремля. - Пока определенных тенденций на нормализацию отношений не прослеживается".

