Видео: В Москве презентовали книгу о Кирилле Мазурове

В Москве презентовали книгу, посвященную выдающемуся политическому и государственному деятелю Беларуси и России - "Кирилл Мазуров. О чем молчало время".

В издание представлен новый взгляд на события XX века, который погружает читателей в документы важных политических событий, происходивших в СССР, в том числе июльского 1957 года с осуждением антипартийной группировки Молотова, Маленкова и Кагановича. На основе ранее неизвестных материалов, которые долгие годы хранились в архивах под грифом "Совершенно секретно", личных дневниковых записей и неоконченных воспоминаний Кирилла Трофимовича, автору Натальей Голубевой удалось описать то время, когда жил и работал Первый секретарь ЦК КПБ, первый заместитель председателя Совета Министров СССР Мазуров - герой эпохи.

Кирилл Мазуров выделялся не только своей военной биографией, но и политической волей и исключительной самостоятельностью. Об этом как никто другой знает дочь политика - Наталья Капитонова. Она выступила научным консультантом издания, сообщает телеканал БелРос.

"На таких как он в перестроечное время наклеили ярлык партократа. Это книга о том, каким он был уникальным человеком на самом деле. Показана его масштабная деятельность на фоне главных исторических событий и показана яркая личность представителя того поколения, которое уже практически все ушло", - комментирует дочь Мазурова профессор МГИМО Наталья Капитонова.

Ранее издание презентовали в Национальной библиотеке Беларуси. Тираж книги "Кирилл Мазуров. О чем молчало время" составил 800 экземпляров.

