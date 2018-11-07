АвтоВАЗ в октябре увеличил продажи на 12%

Тольяттинский автогигант сообщил о результатах продаж марки Lada за октябрь.

По итогам прошедшего месяца самой популярной моделью АвтоВАЗа стала Vesta - она вернула звание всероссийского бестселлера. Реализовано 10 668 автомобилей этого семейства, что является лучшим показателем 2018 года. Это также на 60,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, Vesta остается абсолютным бестселлером марки Lada как по объемам продаж, так и по темпам роста. За 10 месяцев выпущено 86 857 автомобилей (+41,8% к результату прошлого года).

Отметим, что Vesta сходит с конвейера автозавода "Lada Ижевск". В семейство Vesta входят: Vesta Sedan, Vesta Sedan Cross, Vesta SW, Vesta SW Cross и Vesta CNG. В ноябре должны стартовать продажи "заряженного" седана Lada Vesta Sport.

Обновленное семейство Granta в октябре заняло второе место. Бюджетные автомобили разошлись тиражом в 9 537 экземпляров.

Напомним, рестайлинговая Granta в кузовах седан, хэтчбек, универсал и лифтбек вышла на рынок 1 сентября.

Закрепился на третьей строчке и универсал Largus. В октябре было приобретено 3 669 "сараев" (+39,9% к октябрю 2017 года) и 891 фургонов (+23,9% к октябрю 2017 года).

В итоге рыночная доля отечественной Lada за 10 месяцев 2018 года составила 19,9%, что превышает показатель за такой же период 2017 года.