Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Hyundai представил роскошную Creta 17:37
Lada Vesta установила рекорд продаж в России 15:42
Названы города России с лучшими и худшими дорогами 15:19
Новая Lada 4x4 отправится покорять Западную Европу 15:03
07.11.2018 16:30
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ в октябре увеличил продажи на 12%

Текст: Валерий Карташов

Тольяттинский автогигант сообщил о результатах продаж марки Lada за октябрь.

По итогам прошедшего месяца самой популярной моделью АвтоВАЗа стала Vesta - она вернула звание всероссийского бестселлера. Реализовано 10 668 автомобилей этого семейства, что является лучшим показателем 2018 года. Это также на 60,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Новая Lada 4x4 отправится покорять Западную Европу

Кроме того, Vesta остается абсолютным бестселлером марки Lada как по объемам продаж, так и по темпам роста. За 10 месяцев выпущено 86 857 автомобилей (+41,8% к результату прошлого года).

Отметим, что Vesta сходит с конвейера автозавода "Lada Ижевск". В семейство Vesta входят: Vesta Sedan, Vesta Sedan Cross, Vesta SW, Vesta SW Cross и Vesta CNG. В ноябре должны стартовать продажи "заряженного" седана Lada Vesta Sport.

Обновленное семейство Granta в октябре заняло второе место. Бюджетные автомобили разошлись тиражом в 9 537 экземпляров.

Фото: Юрий Зубко
Корреспондент "РГ" испытал новенькую Lada Xray Cross

Напомним, рестайлинговая Granta в кузовах седан, хэтчбек, универсал и лифтбек вышла на рынок 1 сентября.

Закрепился на третьей строчке и универсал Largus. В октябре было приобретено 3 669 "сараев" (+39,9% к октябрю 2017 года) и 891 фургонов (+23,9% к октябрю 2017 года).

В итоге рыночная доля отечественной Lada за 10 месяцев 2018 года составила 19,9%, что превышает показатель за такой же период 2017 года.

Porsche за миллион: Cтоит ли покупать десятилетний Cayenne
Необычный Lada Largus показали на форуме в Сочи
#Lada